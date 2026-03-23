Bruselas moviliza ayuda de emergencia para 100.000 hogares y unidades médicas ante la crisis en Líbano

Un paquete de tecnologías educativas digitales ha sido puesto a disposición de 8.000 docentes en Líbano para asegurar la continuidad del proceso de aprendizaje en medio de la crisis actual. Esta iniciativa, acompañada de clases a distancia para 50.000 estudiantes, forma parte de un conjunto de medidas de apoyo anunciadas por la Comisión Europea, según difundió la agencia Europa Press, tras el aumento de la violencia en el país y el desplazamiento masivo de la población debido a la intensificación de los ataques israelíes sobre el sur libanés.

De acuerdo con Europa Press, la Comisión Europea ha destinado financiación adicional a través de sus fondos de emergencia, que incluye el refuerzo de las unidades médicas y la asistencia a 100.000 hogares en situación vulnerable. Esta intervención responde a la presión creciente sobre el sistema humanitario libanés y busca mantener el acceso a servicios esenciales, en un contexto marcado por desplazamientos forzados y un deterioro de la infraestructura básica.

Europa Press reportó que, a los 100 millones de euros previamente anunciados para ayuda humanitaria, se suma la reorientación de recursos de un paquete de apoyo financiero de 1.000 millones de euros para el periodo 2024-2027, con el objetivo de afrontar las prioridades más inmediatas en el terreno. Como parte de este plan, se destinaron 10 millones de euros en ayudas directas para 100.000 familias, distribuidos a través del programa nacional de protección social libanés. Esta medida apunta a cubrir necesidades básicas de quienes han quedado desplazados en el actual contexto de emergencia.

En materia de atención sanitaria, más de 20 unidades médicas móviles han sido desplegadas por la Unión Europea, según consignó Europa Press, prestando atención en 67 refugios colectivos y en zonas bajo órdenes de evacuación. Estas unidades contribuyen a evitar que los servicios médicos se paralicen ante la fuerte demanda derivada de la crisis, en un momento en que el sector sanitario del país atraviesa una situación crítica.

El abordaje implementado por la Unión Europea no se limita a la asistencia médica y económica, ya que también abarca la educación y protección infantil. Europa Press detalló que, mediante la provisión de herramientas digitales y la formación de educadores, se atiende a 150.000 menores y jóvenes en refugios y espacios temporales habilitados para el aprendizaje, buscando minimizar el impacto de la interrupción escolar y preservar servicios básicos de protección en un entorno seguro.

Paralelamente, Europa Press indicó que la UE brinda apoyo técnico a la Sala Nacional de Operaciones del Gobierno de Líbano, instancia clave para la coordinación de respuestas ante los ataques y la gestión de emergencias. Además, se refuerza el monitoreo y control de los cruces fronterizos y de los flujos de personas, con el objetivo de atender las necesidades de quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares y facilitar su protección durante los traslados.

En un comunicado recogido por Europa Press, la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, subrayó la importancia de la cooperación internacional para mantener el acceso a los servicios básicos en Líbano y reiteró el compromiso de la Unión Europea de trabajar en conjunto con las autoridades nacionales y sus aliados regionales. La comisaria hizo hincapié en la necesidad de frenar la escalada y proteger a la población civil, además de reiterar el apoyo de la Comisión Europea a las fuerzas de seguridad libanesas y reconocer su papel en la preservación de la estabilidad interna.

Según publicó Europa Press, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) ha solicitado a Israel el cese de sus operaciones militares en Líbano. En una declaración firmada por la portavoz Anitta Hipper, el organismo expresó su preocupación por la ofensiva israelí, señalando que ya ha generado consecuencias humanitarias devastadoras y advirtiendo sobre el riesgo de que el conflicto degenere en una confrontación prolongada. La portavoz afirmó: “La UE está profundamente preocupada por la ofensiva israelí en curso en Líbano, que ya tiene consecuencias humanitarias devastadoras y corre el riesgo de desencadenar un conflicto prolongado. Israel debe cesar sus operaciones en Líbano.”

Las acciones descritas por Europa Press reflejan el objetivo de la Unión Europea de fomentar una respuesta internacional coordinada ante una crisis que afecta simultáneamente a los sistemas de salud, educación y protección social, y que implica una presión significativa sobre las instituciones libanesas. El enfoque de la ayuda se orienta tanto al refuerzo directo de la capacidad del estado como a la cobertura inmediata de las necesidades de la población desplazada.