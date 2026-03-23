Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comparten su sesión de fotos más especial presumiendo de barriguita

“Vamos a ser uno más. Gracias a tod@s por vuestras bonitas palabras”, escribió Alejandra Rubio en sus redes sociales después de confirmar la noticia de su segundo embarazo, según informó el medio ¡De Viernes!. Esta publicación estuvo acompañada de fotografías que muestran a la pareja formada por Rubio y Carlo Costanzia, posando abrazados en imágenes en blanco y negro. Las instantáneas, ampliamente compartidas, muestran a la nieta de María Teresa Campos junto a su pareja y generan numerosas reacciones entre figuras públicas y seguidores.

Después de semanas de rumores, Alejandra Rubio anunció durante su primera entrevista en el programa ‘¡De Viernes!’ que se encuentra nuevamente embarazada y que, hacia finales de este año, ella y Carlo Costanzia serán padres por segunda vez. Tal como detalló el medio, Rubio comunicó que la llegada del nuevo miembro a la familia coincidirá casi exactamente con el segundo cumpleaños de su primer hijo, Carlo Jr., con quien el futuro bebé se llevará dos años de diferencia. Al momento de la revelación, la familia aún desconocía el sexo del nuevo integrante.

Según relató en el programa emitido por Mediaset, Rubio utilizó la dinámica de mostrar carteles, técnica inspirada en una escena famosa de la película ‘Love Actually’, para anunciar públicamente la noticia. Al hacer su declaración, la influencer expresó: “Tengo que anunciar algo que me hace muy feliz. Estas Navidades seremos uno más; la familia crece. Voy a ser madre otra vez”. Esta confirmación se produjo luego de semanas de especulaciones y una filtración temprana de la noticia a principios de febrero, de acuerdo con la información consignada por ¡De Viernes!.

Durante la entrevista, Rubio explicó que tanto este embarazo como el anterior han representado un reto en el aspecto físico y emocional. Mencionó que recibió la recomendación de no hacer público su embarazo demasiado pronto, motivo por el cual optó por mantener el secreto a pesar de la información que comenzó a circular antes de su confirmación oficial. En referencia a su experiencia previa, la influencer indicó: “No tuve un primer embarazo fácil y este tampoco está siendo un camino de rosas. Física y anímicamente me afecta mucho. Me aconsejaron que no lo contara tan pronto”.

Las redes sociales jugaron un papel clave tras el anuncio, pues Rubio acudió a su cuenta de Instagram para agradecer las felicitaciones recibidas ese fin de semana, acompañando su mensaje con una sesión de fotos íntima junto a Costanzia. En esas imágenes, que corresponden al embarazo anterior mientras esperaban a Carlo Jr., ambos aparecen abrazados y sin ropa de la cintura para arriba. En ellas se observa la silueta de Rubio con una barriguita destacada, mientras Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, besa el vientre de su pareja. El medio ¡De Viernes! aclaró que, pese a la expectación generada, la actual barriga de Rubio, en la semana quince de gestación, apenas resulta visible.

Las felicitaciones no tardaron en llegar y abarcaron tanto al entorno familiar como a personalidades destacadas en redes sociales. Según publicó ¡De Viernes!, la orgullosa abuela Terelu Campos fue una de las primeras en comentar: “Y yo feliz de otro bebé!!! Os quiero mucho a los tres!!”. Otras figuras públicas como Georgina Rodríguez -quien le envió un mensaje con un corazón rojo-, Alejandra Prat, Belén López, Claudia Martínez (quien también ha anunciado su embarazo), Makoke y Palito Dominguín también expresaron sus buenos deseos.

La dinámica familiar, la repercusión mediática del anuncio y la respuesta positiva tanto de seguidores como de conocidos del mundo del espectáculo han marcado estos días para la pareja. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, a través de su exposición en medios tradicionales y redes sociales, han compartido los momentos más íntimos de esta nueva etapa, continuando así el interés público que despiertan sus vidas.