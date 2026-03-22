Agencias

Torrevieja decreta dos días de luto oficial por el crimen de la menor de tres años

La comunidad expresa su consternación tras el asesinato de una niña, mientras agentes investigan los hechos y el consistorio convoca un minuto de silencio en solidaridad con familiares y allegados afectados por este trágico episodio en Alicante

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La Guardia Civil investiga la muerte de una niña de tres años en Torrevieja, Alicante, ocurrido durante la madrugada, en lo que el Ayuntamiento ha calificado como un caso de violencia vicaria y por el que se han declarado dos días de luto oficial. Según informó el Ayuntamiento de Torrevieja, el consistorio aprobó un decreto que expresa la “más profunda repulsa y condena” frente a este suceso y convoca a los ciudadanos a guardar un minuto de silencio como muestra de solidaridad con la familia y las personas cercanas a la menor.

De acuerdo con el medio, el asesinato ocurrió en la madrugada, siendo presuntamente el padre de la niña, de 40 años, el autor de los hechos. Tras el asesinato, el hombre se habría quitado la vida. El consistorio detalló en su comunicado que las banderas en los edificios municipales se mantendrán a media asta durante hoy y mañana, periodo en el que estará vigente el luto oficial y se realizarán actos simbólicos en señal de respeto hacia la víctima y su familia.

El medio consignó que la madre de la menor, una mujer de 36 años y expareja del presunto responsable, alertó a la Guardia Civil el viernes por la noche al no poder contactar con el padre de su hija durante varias horas. Los temores de la madre crecieron al considerar que la niña, quien se encontraba bajo el cuidado de su progenitor, podría estar en peligro.

La declaración del luto oficial y la convocatoria al minuto de silencio reflejan la respuesta institucional frente a este episodio. El Ayuntamiento de Torrevieja, según publicó la fuente, reiteró su apoyo a los familiares de la niña y enfatizó la postura del municipio en contra de toda forma de violencia, en especial la que afecta a los menores en el entorno familiar.

La intervención de la Guardia Civil se centró en esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del asesinato, así como la posterior muerte del supuesto agresor. Las primeras diligencias incluyeron la toma de declaraciones, el levantamiento de los cuerpos y el inicio de la investigación para conocer más detalles del caso.

Torrevieja se suma así a varias localidades que han puesto en marcha medidas institucionales ante casos similares, buscando sensibilizar a la población sobre la gravedad de la violencia vicaria y el impacto de estos delitos en el entorno familiar. El crimen ha generado reacciones en la comunidad, con expresiones de solidaridad hacia los allegados de la víctima y la reafirmación por parte de las autoridades locales de su compromiso con la protección de los derechos de menores y la prevención de situaciones de riesgo.

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