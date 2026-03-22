Prohens se reunirá este lunes con la gobernadora de Puerto Rico

La agenda de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, cerrará su actividad internacional este lunes con una visita a las instalaciones energéticas y a la planta de producción de ron de la empresa Sampol en Cataño, Puerto Rico, acompañada por directivos de esta compañía en la región. Según informó la agencia Europa Press, esta jornada marca el final de su viaje oficial a Santo Domingo y Puerto Rico, que ha tenido como ejes principales los encuentros institucionales y el contacto con empresas líderes en el ámbito energético y productivo.

De acuerdo con Europa Press, la presidenta Prohens iniciará la jornada en San Juan de Puerto Rico a las 09:00 horas (14:00 horas en España) cuando mantendrá una reunión bilateral con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón. Este encuentro tendrá lugar en la sede ejecutiva de La Fortaleza y se concibe como uno de los elementos principales de la misión institucional del Govern balear en la región. La cita pretende reforzar la colaboración y el intercambio entre el archipiélago balear y Puerto Rico, regiones con intereses compartidos en sectores estratégicos como el turismo, la energía y la industria alimentaria.

Europa Press detalló que la agenda de Prohens continuará a las 11:00 horas (16:00 horas en España) con una visita a la planta de cogeneración Bacardi, gestionada por Sampol, una empresa con amplio recorrido en el sector energético y presencia relevante en el Caribe. La presidenta será recibida en estas instalaciones por Alberto Aguado, responsable de Sampol en la zona del Caribe, y por Carlos Nuevo, director de la empresa en Puerto Rico. El recorrido incluirá una supervisión directa de la planta de cogeneración, que opera con tecnología de turbina dual capaz de funcionar tanto con gas licuado del petróleo (GLP) como con biogás. Europa Press añadió que la obtención del biogás en esta instalación se realiza a partir del bioproceso de destilación del ron, aportando un enfoque de economía circular e integración de procesos industriales.

En la planta de Bacardi, Prohens recorrerá el edificio donde se lleva a cabo la producción del ron, una de las marcas con mayor reconocimiento global. Según consignó Europa Press, este encuentro permitirá a la presidenta balear observar el desarrollo tecnológico y el modelo de sostenibilidad que la empresa Sampol aplica en territorio puertorriqueño. La visita incluirá también la revisión de otros proyectos energéticos impulsados por Sampol en la isla, reforzando el interés del Govern en promover alianzas con compañías que operan en mercados internacionales y que aportan valor añadido en materia de innovación y respeto ambiental.

La agenda internacional de Prohens en el Caribe ha estado enfocada en estrechar lazos institucionales y empresariales, así como en conocer de primera mano las experiencias y avances en sectores que se consideran de interés estratégico para las Islas Baleares. Europa Press reportó que este viaje busca incentivar la colaboración mutua y la exploración de campos de cooperación en áreas como energía renovable, gestión de residuos industriales y desarrollo de modelos de turismo sostenible. Las reuniones con autoridades locales se han concebir como una oportunidad de mostrar el potencial de las empresas baleares en el exterior y de atraer inversiones recíprocas.

En sus citas con directivos de Sampol, Prohens abordará el desarrollo de infraestructuras energéticas basadas en el aprovechamiento de recursos propios y la utilización de fuentes alternativas. Según detalló Europa Press, la planta de cogeneración visitada se caracteriza por la utilización de una turbina dual, alimentada tanto con GLP como con biogás procedente del ciclo de producción del ron. Este modelo supone una reducción de emisiones y una optimización del uso de los subproductos industriales.

La compañía Sampol, de acuerdo con Europa Press, ha invertido en modernización tecnológica para mejorar la eficiencia energética y la competitividad de las instalaciones industriales con las que trabaja en Puerto Rico. Los responsables de la firma expondrán a la presidenta balear los resultados de los diferentes proyectos puestos en marcha, así como las perspectivas de expansión futura en la región del Caribe y otros ámbitos internacionales.

Durante su recorrido, Prohens tendrá la oportunidad de examinar no solo los procesos vinculados a la producción de energía y ron, sino también la integración de tecnologías limpias y mecanismos de reutilización de residuos. Europa Press informó que el programa incluye diálogo directo con los equipos responsables de la gestión técnica y operativa de la planta, centrando el intercambio en buenas prácticas industriales y en la experiencia acumulada por Sampol en las islas del Caribe.

Esta agenda cierra el periplo internacional de la presidenta balear, quien ha priorizado en su visita a Santo Domingo y Puerto Rico el vínculo institucional y la promoción de intereses comunes entre regiones que comparten entornos insulares y retos similares en términos económicos, energéticos y ambientales. Europa Press remarcó que la presencia de empresas baleares como Sampol en territorios caribeños constituye un ejemplo de internacionalización de la economía balear y de apertura a nuevas alianzas tecnológicas y empresariales.