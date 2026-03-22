María Carrasco, 'la Suiza' del conflicto entre Rocío Flores y Gloria Camila: "Soy muy neutral"

Al referirse a la reconciliación entre Gloria Camila y Álvaro García, María Carrasco expresó que, si ese era el momento adecuado para ambos, se alegraba profundamente por ellos. Este mensaje se dio en un contexto marcado por el distanciamiento entre Rocío Flores y Gloria Camila, una situación que ha generado expectativas en su entorno cercano y comentarios en diversos medios. Según detalló el medio de comunicación, María Carrasco —amiga tanto de Gloria Camila como de Rocío Flores— ha subrayado en declaraciones públicas su postura de neutralidad respecto al conflicto familiar.

El medio informó que, a pesar de que el distanciamiento entre tía y sobrina continúa sin señales claras de reconciliación, el entorno de Gloria Camila se ha caracterizado por el hermetismo. De acuerdo con la publicación citada, la hija de Ortega Cano ha optado por reducir al máximo su círculo de confianza, una decisión orientada a proteger su bienestar ante las tensiones familiares. Esta dinámica también ha influido en que pocas personas del entorno común se pronuncien al respecto.

Según publicó el medio, miembros de la familia intentan gestionar la situación con cautela, conscientes del afecto mutuo que existe entre Rocío Flores y Gloria Camila y confiando en una posible resolución en el futuro. La misma fuente indicó que Gloria Camila sigue priorizando la discreción, mientras Rocío Flores ha mostrado públicamente una mayor vulnerabilidad emocional, llegando incluso a no ocultar lágrimas ante los medios durante los eventos recientes. El medio destacó que Rocío Flores optó por no involucrar en el conflicto a José Ortega Cano, pese a declaraciones donde mencionó que nadie se había preocupado por ella en estos momentos difíciles.

La posición de María Carrasco ante la disputa se delineó con claridad en sus palabras, recogidas en el medio: “No quiero salpicar a nadie ni que me salpique tampoco”, argumentó la cantante nacida en Jerez, enfatizando su deseo de mantenerse como un referente de neutralidad en el conflicto. El medio resaltó que Carrasco manifestó su aprecio por ambas partes, negándose a tomar partido por alguna: “Es gente que quiero mucho”, sostuvo, en una afirmación que busca transmitir imparcialidad ante la presión social y mediática para que los allegados definan una postura ante la fractura.

El mismo reportaje recogió la comparación de la actitud de María Carrasco con la de Carlo Costanzia, aduciendo que ambos apuestan por no implicarse directamente en disputas ajenas por vínculos y afectos personales. Además, el medio subrayó que Carrasco, aunque evita involucrarse en la problemática principal, sí ha dedicado palabras cordiales respecto a la relación actual entre Gloria Camila y Álvaro García, avalando el momento de la pareja y expresando satisfacción por la felicidad de Gloria Camila.

En las intervenciones recogidas por el medio, se observó que María Carrasco insiste en no formar parte activa de un desencuentro que ha marcado a la familia y a la esfera pública que rodea tanto a Gloria Camila como a Rocío Flores. La artista ha reiterado que su deseo es protegerse del conflicto y evitar que los problemas externos influyan en su vínculo personal con ambas, una postura que hasta el momento ha sostenido pese a la insistencia de los medios por conocer su opinión más detallada sobre el distanciamiento.

El medio enfatizó que esta estrategia de neutralidad por parte de María Carrasco se ha interpretado como una forma de defender la imparcialidad, a pesar de la proximidad con las protagonistas de la disputa. Mientras tanto, la relación entre Rocío Flores y Gloria Camila continúa siendo objeto de atención, y la expectativa sobre una posible reconciliación permanece vigente para sus familiares y seguidores.