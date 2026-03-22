León XIV renueva su llamamiento a la paz para Oriente Medio: "No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento"

El pontífice expresó su seguimiento cercano y con pesar respecto al desarrollo de los acontecimientos tanto en Oriente Medio como en otros lugares afectados por la guerra y la violencia. Acto seguido, pidió que se suspendan los enfrentamientos y abogó por el inicio de procesos de paz que, según sus palabras, se fundamenten “en el diálogo sincero y en el respeto a la dignidad de cada persona humana”.

Según publicó el medio, León XIV, tras concluir la oración del Ángelus este domingo, renovó su llamamiento a la paz en Oriente Medio. Ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el Papa manifestó que no se puede "permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas indefensas, víctimas de estos conflictos". León XIV enfatizó que el dolor que soportan las víctimas impacta a toda la humanidad, señalando que “lo que las hiere a ellas, lacera a toda la humanidad”.

El medio consignó que León XIV describió las consecuencias de los enfrentamientos armados en la región como “un escándalo para toda la familia humana y un grito ante Dios”. Durante su intervención, el Papa condenó tanto la muerte como el sufrimiento que provocan las guerras y reiteró su llamado a la conciencia colectiva para terminar con la violencia y buscar soluciones mediante el entendimiento y la consideración mutua.

Según detalló la fuente, el jefe de la Iglesia católica subrayó la urgencia de iniciar caminos de reconciliación. Resaltó que la búsqueda de soluciones necesita apoyarse exclusivamente en el diálogo verdadero, orientado por el respeto a la dignidad humana, tal como lo expresó ante la multitud congregada.

León XIV dirigió sus palabras a todos quienes siguen el conflicto, extendiendo su preocupación y compromiso también hacia otras regiones del mundo dañadas por la guerra. Según informó el medio, hizo un llamamiento a todos los presentes y a quienes escuchan su mensaje a no conformarse ni aceptar el silencio ante la privación de derechos y la pérdida de vidas inocentes producto de los conflictos armados.

Durante el Ángelus, el Papa dejó claro que el sufrimiento de los individuos en estas circunstancias trasciende fronteras y afecta a la comunidad global. Tal como remarcó el medio, León XIV insistió en la responsabilidad de las autoridades y de la sociedad para colaborar en el fin de las hostilidades y promover la convivencia pacífica.

El mensaje de León XIV, según publicó el medio, llega en un contexto de creciente preocupación internacional por la estabilidad en Oriente Medio. Diversos sectores han advertido sobre las consecuencias humanitarias de la guerra, mientras el sumo pontífice reiteró la necesidad de priorizar la vida y la dignidad de las personas directamente afectadas, mostrando su apoyo a todas las iniciativas que busquen la reconciliación y la paz sustentada en la justicia y el respeto mutuo.

El medio detalló que la intervención del Papa se suma a previos mensajes en los que ha condenado abiertamente la guerra y solicitado a líderes y comunidades internacionales que mantengan la atención sobre las poblaciones vulnerables en las zonas de conflicto. Según consignó la fuente, la postura del Papa orienta el llamado global hacia el abandono de la violencia como medio para la resolución de disputas y orienta la narrativa mundial a la centralidad de los derechos y la dignidad humana.

En sus declaraciones, León XIV reiteró su compromiso permanente con la defensa de quienes sufren por causa de los enfrentamientos armados y recalcó el deber de la humanidad de responder ante este desafío con solidaridad y acciones constructivas, reportó el medio. El Papa concluyó su mensaje instando a abrir espacios de paz y cerrar las vías de la guerra, recordando que el dolor de las víctimas es una herida para toda la familia humana.