La selección española se concentra este lunes para los amistosos ante Serbia y Egipto

Joan Garcia del FC Barcelona, Cristhian Mosquera del Arsenal FC, Carlos Soler de la Real Sociedad, Ander Barrenetxea también de la Real Sociedad y Víctor Muñoz del CA Osasuna figuran entre las novedades que conforman la lista de futbolistas convocados por Luis de la Fuente para los próximos compromisos de la selección española de fútbol. De acuerdo con la convocatoria oficial difundida por la Real Federación Española de Fútbol, estos jugadores, en su mayoría debutantes con la absoluta —a excepción del regreso de Carlos Soler tras más de tres años—, se incorporarán a los entrenamientos en un contexto marcado por la cercanía de la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Según publicó la agencia EFE, la selección masculina comienza su concentración este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con la mirada puesta en los amistosos ante Serbia, el 27 de marzo, y Egipto, el 31 de marzo. Los 27 futbolistas citados por Luis de la Fuente han sido convocados a las 20:00 horas en las instalaciones federativas, donde iniciarán una preparación que constará de tres entrenamientos matutinos —a las 11:00— el martes, miércoles y jueves. Tras la última sesión, el equipo se desplazará a Villarreal (Castellón) para enfrentarse a Serbia en el Estadio de la Cerámica a partir de las 21:00 horas.

El medio EFE detalló que, después del duelo contra el conjunto balcánico, la expedición española regresará a Madrid durante la madrugada del viernes al sábado. Al día siguiente, el equipo volverá a ejercitarse en la Ciudad del Fútbol a las 11:00, un patrón que se repetirá tanto el domingo como el lunes. Después de la última práctica en la capital, la selección emprenderá viaje a Barcelona, donde está programado el compromiso contra Egipto en el RCDE Stadium el martes 31.

La convocatoria representa la última oportunidad para que los futbolistas muestren su nivel antes de que De la Fuente anuncie la lista definitiva para el Mundial. Entre las incorporaciones figuran varios jugadores que aún no habían debutado con la selección mayor: el guardameta Joan Garcia, el defensor Cristhian Mosquera, el extremo Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, este último procedente de Osasuna. Carlos Soler, aunque ya vistió la camiseta nacional, retorna después de una prolongada ausencia de más de tres años, según consignó EFE.

En la lista oficial distribuida por la federación y reportada por EFE, los porteros seleccionados son David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club), Álex Remiro (Real Sociedad) y Joan Garcia (FC Barcelona). Para la línea defensiva, el seleccionador incluyó a Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid) y Cristhian Mosquera (Arsenal FC).

En la zona del mediocampo, De la Fuente apostó por Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Pedri, Dani Olmo y Fermín López (todos del FC Barcelona). Para el ataque, la lista comprende a Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Alex Baena (Atlético de Madrid) y Borja Iglesias (RC Celta).

Tal como informó EFE, el calendario trazado por el cuerpo técnico incluye desplazamientos y entrenamientos orientados a afinar la preparación frente a rivales de distintas características. Serbia y Egipto presentan perfiles distintos que permitirán al seleccionador observar el desempeño del grupo bajo diversas exigencias tácticas y físicas.

Esta concentración y los encuentros que la enmarcan se consideran clave para ajustar detalles de cara a la publicación de la nómina que viajará a la próxima Copa Mundial masculina, con el objetivo de que el cuerpo técnico valore tanto la adaptación de los nuevos integrantes como la consolidación del grupo principal.