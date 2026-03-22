Israel anuncia la muerte del comandante de las fuerzas especiales de la Fuerza Raduán de Hezbolá

El ejército israelí ha comenzado la demolición de puentes sobre el río Litani, acción que busca aislar la zona sur del Líbano bajo el argumento de que tales infraestructuras son empleadas por Hezbolá para trasladar efectivos y lanzar ataques hacia el territorio israelí. Esta decisión se adopta en medio de una escalada de enfrentamientos en la región. De acuerdo con información difundida por las Fuerzas Armadas israelíes y publicada por diversos medios, este nuevo operativo coincide con el anuncio de la muerte de Abú Jalil Baryi, comandante de las fuerzas especiales de la Fuerza Raduán, perteneciente al partido-milicia chií libanés Hezbolá, abatido junto con otros dos integrantes de la organización en el sur del Líbano.

Según informó el comunicado oficial del ejército israelí, el ataque contra Baryi y sus acompañantes se llevó a cabo en la localidad de Majdal Selm, ubicada en la zona sureña del país vecino de Israel. Las autoridades israelíes detallaron que la Fuerza Raduán representa una división de elite dentro de Hezbolá, y agregaron que Baryi había ejercido durante años el mando de dicha unidad antes de asumir recientemente la jefatura de sus fuerzas especiales. Esta estructura dentro de la milicia chií se dedica, de acuerdo con el comunicado, a planificar y ejecutar ataques dirigidos contra instalaciones y efectivos de las Fuerzas Armadas israelíes.

El medio confirma que la muerte de Baryi ocurre en un contexto de reacción militar de Israel, caracterizada por una serie de ataques ampliados contra lo que se describe como "infraestructura terrorista" de Hezbolá diseminada en múltiples puntos del Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron el desarrollo de una "amplia oleada" de ofensivas enfocadas principalmente en la región sur de territorio libanés, con el objetivo de debilitar las capacidades operativas del grupo considerado hostil.

Tal como publicó la fuente, los ataques israelíes y la estrategia de destrucción de puentes forman parte de una respuesta militar que se ha intensificado tras el inicio, el pasado 2 de marzo, de una ofensiva combinada entre Israel y Estados Unidos sobre Irán, la cual ha exacerbado las tensiones en la zona. Desde entonces, el despliegue bélico ha dejado un saldo superior a un millar de muertos en Líbano, según consignó el comunicado militar israelí. Las autoridades israelíes argumentan que las rutas sobre el río Litani permiten el movimiento de combatientes y recursos de Hezbolá destinados a efectuar incursiones y ataques transfronterizos.

El anuncio público de la eliminación de Abú Jalil Baryi, señalado como un actor relevante dentro de la estructura militar de Hezbolá, acompaña otras acciones orientadas a cortar las líneas de abastecimiento y movilidad de la milicia en el sur del Líbano. El ejército de Israel sostiene que la destrucción de puentes sobre el Litani busca limitar el margen operativo de la organización chií, separar la franja meridional del resto del territorio libanés e impedir que se lancen nuevos ataques desde esa región contra posiciones israelíes.

Fuentes castrenses citaron que la Fuerza Raduán, a la que Baryi comandaba, mantiene como principal objetivo la coordinación y ejecución de operaciones armadas contra las Fuerzas de Defensa de Israel en la frontera común. El comunicado oficial enfatizó que los recientes bombardeos se dirigieron contra infraestructuras y emplazamientos de Hezbolá ubicados en una variedad de enclaves repartidos a lo largo del territorio libanés.

Medios internacionales han reportado que la situación en la frontera entre Israel y el Líbano permanece en estado de alta tensión, a raíz de la campaña de bombardeos estadounidense-israelí sobre Irán, factor que ha dinamizado la movilidad y la actividad de actores armados regionales. Las medidas adoptadas por el ejército israelí, incluyendo la eliminación selectiva de mandos de Hezbolá y la demolición de pasos estratégicos, persiguen alterar el balance de fuerzas y limitar la capacidad de ataque del grupo chií en la zona.

En información adicional, las Fuerzas de Defensa de Israel insistieron, según consignó el comunicado oficial, en que la interrupción de la conectividad terrestre en la región meridional del Líbano representa una táctica dirigida a frenar futuras ofensivas y limitar el paso de recursos logísticos empleando el sistema de puentes sobre el río Litani. La fuerza militar israelí vincula dichas infraestructuras directamente con la operativa de Hezbolá durante los meses recientes de hostilidades.

El fallecimiento de Abú Jalil Baryi y la consolidación de acciones militares como la destrucción de infraestructuras en la frontera conforman dos ejes principales de la estrategia israelí reportada este domingo, en respuesta a los grupos armados asentados en el Líbano y vinculados a operaciones en frontera y en apoyo a actores regionales como Irán.