Cuba está abierta a un "diálogo serio y responsable" con EEUU, pero "sin injerencia"

Durante su participación en un acto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Bogotá, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, resaltó la relevancia de la colaboración internacional que Cuba ha mantenido durante más de seis décadas, poniendo especial énfasis en el área de la salud. En este contexto, reiteró que ninguna campaña de descrédito puede eliminar el impacto alcanzado por la cooperación cubana en países de distintas regiones. Luego de subrayar la solidaridad recibida por parte de gobiernos de África, América Latina y el Caribe, Rodríguez reafirmó la postura actual de Cuba ante los retos externos y la política internacional.

Según publicó la agencia de noticias, Bruno Rodríguez declaró que el Gobierno cubano se mantiene dispuesto a entablar “un diálogo serio y responsable” con Estados Unidos, siempre que se respete la soberanía nacional y sin admitir “injerencia” en los asuntos internos de la isla. El canciller remarcó que cualquier acercamiento bilateral debe excluir intentos de intervención en el sistema político, económico o social cubano.

El representante de la diplomacia cubana, de acuerdo con lo reportado por la misma fuente, denunció el endurecimiento reciente de las políticas de Washington hacia la isla. Dentro de estas medidas, advirtió sobre la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, lo que, sostuvo, pretende restringir aún más los suministros de combustible necesarios para el funcionamiento del país.

Rodríguez señaló también la inclusión de Cuba en la lista unilateral de Estados que presuntamente patrocinan el terrorismo, lo que, aseveró, se suma a las amenazas de agresión militar y a órdenes ejecutivas estadounidenses orientadas a imponer un cerco completo sobre los combustibles de la isla. Según el canciller, estas políticas buscan provocar privaciones económicas y daños humanos con el fin de presionar a la población cubana a abdicar de su soberanía y su independencia nacional.

Durante su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores cubano criticó el regreso de prácticas que calificó de imperialistas. Indicó que estas conductas, renovadas por Washington, se manifiestan bajo una retórica moderna o directamente sin ningún tipo de disfraz. Asimismo, expresó que la doctrina estadounidense de “la paz a través de la fuerza” representa, en palabras de Rodríguez, una nueva forma de dominación mediante intervenciones militares, amenazas y el recurso al uso de la fuerza.

Tal como consignó la fuente, Bruno Rodríguez contrastó esta postura con la política exterior cubana, que, aseguró, se mantiene abierta a la cooperación internacional, en particular en iniciativas sur-sur. El canciller enfatizó que Cuba se encuentra dispuesta a participar en proyectos de colaboración que permitan su contribución a otras naciones y reiteró el respaldo que recibe la isla en los foros multilaterales por parte de regiones que comparten intereses y desafíos similares.

Agradeció también el apoyo mostrado por países de diferentes regiones, subrayando especialmente la solidaridad de los gobiernos africanos, latinoamericanos y caribeños. Según detalló el medio, Rodríguez valoró este respaldo como un factor esencial en la defensa de la posición de Cuba frente a las restricciones y medidas impuestas desde el exterior.

El ministro concluyó reafirmando los lineamientos de la política internacional cubana, entre los cuales mencionó la exigencia de respeto, el rechazo a toda medida restrictiva y la apuesta por la cooperación internacional como elemento central en la actuación global de la isla.