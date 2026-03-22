(Crónica) Las Palmas y Burgos dan el paso por los 'playoffs'

Dinko Horkas resultó fundamental para la UD Las Palmas en su partido más reciente, deteniendo varios lanzamientos del Sporting de Gijón y permitiendo que su equipo consolidara una victoria clave en la jornada 31 de LaLiga Hypermotion. Según consignó Europa Press, Las Palmas se impuso por 1-0 en su estadio, gracias a un gol de Ale García y a la destacada actuación de su guardameta, con lo que logró colocarse de nuevo en la zona de promoción de ascenso a costa de un rival directo en la lucha por el Top 6.

El medio Europa Press detalló que el equipo canario venía de un duro revés en los minutos finales ante el Albacete, pero supo revertir su situación esta vez frente a su afición. Las Palmas sumó 51 puntos con este triunfo, afianzándose como uno de los principales aspirantes a los puestos de ascenso tras superar por la mínima a un Sporting que no pudo concretar varias oportunidades y que permanece dos escalones debajo de la promoción.

El Sporting mostró irregularidad en su rendimiento, lo que le ha impedido mantenerse cerca de las primeras posiciones, de acuerdo con Europa Press. Por su parte, los dirigidos por Las Palmas aprovecharon la ocasión para recuperar confianza y mejorar su relación con los seguidores, quienes acompañaron el esfuerzo del plantel durante toda la jornada.

Mientras tanto, Burgos reafirmó sus aspiraciones dentro de la competición tras golear 4-0 al Córdoba en El Plantío. Europa Press informó que los tantos de Miguel Atienza, Florian Miguel, Iñigo Córdoba y Curro marcaron la diferencia en un encuentro que evidenció el buen momento del club de Castilla y León, colocándose entre los favoritos a la promoción con 50 puntos. El Córdoba, en contraste, no logró frenar su caída en la clasificación y se aleja de la pelea por los puestos altos.

En la parte baja de la tabla, Granada logró un triunfo relevante como visitante frente a la Real Sociedad B, con goles de Petit y Manu Lama durante los primeros cinco minutos del partido, según explicó Europa Press. Este resultado permitió al equipo nazarí establecer una distancia de ocho puntos respecto a la zona de descenso, lo que representa un respiro en medio de la lucha por la permanencia.

El Mirandés también obtuvo tres puntos importantes tras vencer 2-1 al Real Valladolid, resultado que frenó el efecto positivo que venía mostrando el conjunto dirigido por Fran Escribá. Europa Press destacó que este triunfo coloca al Mirandés a nueve puntos de la salvación, marcando un nuevo objetivo en su búsqueda por permanecer en la categoría. El Valladolid, por su parte, ve cortada su racha y se mantiene en una posición comprometida.

La jornada 31 de LaLiga Hypermotion incluyó además los siguientes resultados según detalló Europa Press: el viernes, el Almería venció de visitante al Huesca por 3-1. El sábado, el Leganés superó al Ceuta 5-2, el Albacete ganó 4-0 como visitante al Racing de Santander, el Eibar obtuvo los tres puntos en Andorra tras imponerse 1-0, el Málaga triunfó en Cádiz con marcador de 3-0, y el Deportivo de La Coruña derrotó 2-1 al Zaragoza.

El cierre de la jornada el domingo dejó la victoria contundente del Burgos sobre el Córdoba, el triunfo del Mirandés frente al Valladolid y la victoria de Granada sobre la Real Sociedad B. La UD Las Palmas cerró la fecha derrotando 1-0 al Sporting de Gijón. Para el lunes quedó programado el encuentro entre Castellón y Cultural Leonesa a las 20:30, completando así la fecha.

Europa Press expuso que, con estos resultados, tanto Las Palmas como Burgos refuerzan su candidatura para ascender al mantenerse dentro de los primeros puestos, mientras otros clubes como Granada y Mirandés encuentran alivio en la lucha por evitar el descenso. El desenlace de la jornada 31 deja a la liga abierta, con varios equipos disputando tanto los ascensos como la permanencia en una fase decisiva de la temporada.