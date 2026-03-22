Cayetana Guillén Cuervo recupera la amistad de Amaia Montero tras perder a su madre

La presencia de Amaia Montero volvió a tener significado para Cayetana Guillén Cuervo a través de las redes sociales, donde la cantante retomó el contacto con la actriz tras meses de alejamiento. La reconciliación digital se confirmó al observar que Montero volvió a seguir a Guillén Cuervo en las plataformas, una señal que llamó la atención después de que la separación entre ambas se hiciera notoria en los escenarios públicos. Según informó el medio, este acercamiento ocurre en uno de los momentos más complejos para Cayetana Guillén Cuervo, quien atraviesa el duelo por la muerte de su madre, Gemma Cuervo.

El mundo de la interpretación despedía a Gemma Cuervo hace una semana, tal como publicó el medio, mientras Cayetana, junto a sus hermanos Fernando y Natalia, y arropada por figuras reconocidas y amistades cercanas, afrontaba la despedida de su madre. En ese contexto, la ausencia de Amaia Montero resultaba llamativa, ya que su presencia había sido una de las más esperadas por el entorno de la actriz, según publicó la prensa especializada.

El distanciamiento entre Guillén Cuervo y Montero se originó hace más de un año y tuvo su raíz en un episodio de desconfianza. De acuerdo con la información publicada, Cayetana había mantenido en reserva el regreso de Montero como vocalista a “La oreja de Van Gogh”, siguiendo una estricta petición de la cantante para que nadie supiera la noticia, ni siquiera familiares cercanos. La actriz confesó: “Yo lo sé desde hace mucho, pero se lo prometí, es que no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie”, recordó el medio. La artista le hizo prometer incluso por su ahijado, el hijo de Guillén Cuervo, que no revelaría el secreto. Sin embargo, la postura de Cayetana fue percibida por Montero como una falta a la confianza, lo que motivó que la cantante dejara de seguir a la intérprete en redes sociales, informó el medio.

Este gesto virtual fue interpretado como el inicio de la ruptura de la amistad, comparado en medios con otras relaciones fraccionadas de figuras públicas, como la de Gloria Camila y Rocío Flores. La distancia se mantuvo mientras la vida profesional de ambas continuaba su curso, con Montero reinsertándose en el grupo musical vasco y Guillén Cuervo enfrentando a nivel personal el fallecimiento de su madre.

La noticia de la reanudación del contacto entre ambas fue recibida con interés, ya que simboliza, según destacó el medio, la superación de una etapa difícil en la relación que habían definido en el pasado como la de “hermanas de vida”. La comunicación por vía digital también reflejó la importancia de las redes sociales en la reparación y visibilización de relaciones personales dentro del entorno artístico.

Luego de la muerte de Gemma Cuervo, distintos rostros del espectáculo acompañaron a Cayetana y sus hermanos, pero fue la renovación del vínculo con Montero la que acaparó la atención del público por la carga emocional y simbólica, reportó el medio. Aun cuando Montero no acudió en persona al tanatorio de La Paz, el apoyo se hizo patente mediante la reactivación del vínculo en redes sociales, un gesto valorado por los seguidores de ambas y por su entorno profesional.

Cayetana Guillén Cuervo había manifestado anteriormente el aprecio y la discreción con la que guardó el secreto del regreso musical de Amaia Montero, comportamiento que buscaba proteger la decisión de la cantante y evitar filtraciones, detalló la publicación original. La reacción de Montero, al dejar de seguir a la actriz, marcó el inicio de meses de distanciamiento que solo ahora, tras la dolorosa pérdida, parecen haber llegado a su fin.

La cronología de estos hechos resalta cómo la interacción a través de redes sociales adquiere un peso trascendente en el ámbito personal y social de figuras públicas del espectáculo. Las muestras de apoyo y los indicios de reconciliación son observados con interés por los seguidores, quienes detectan cambios y gestos tanto en las apariciones públicas como en los espacios digitales.

Según consignó el medio, la reconciliación entre Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero representa la recuperación de un lazo que había quedado debilitado por una cadena de malentendidos relacionados con la confidencialidad y el manejo de información sensible sobre la vida profesional de la cantante. La restauración del vínculo se produce en un contexto marcado por la pérdida familiar y el apoyo público que ha recibido la actriz, lo que otorga un nuevo significado al reencuentro de ambas, especialmente visible en el entorno digital.