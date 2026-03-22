Al menos un muerto y cuatro heridos en un ataque con drones rusos en la provincia ucraniana de Donetsk

La Fiscalía Regional de Kramatorsk dirige una investigación preliminar bajo la figura penal de crimen de guerra, luego de que en la localidad ucraniana de Maidan, distrito de Kramatorsk, un ataque con dron ruso tipo Lancet causó daños significativos y dejó varias personas civiles heridas, incluidos menores, además de una víctima mortal. Según informó The Kyiv Independent, el incidente formó parte de una serie de ataques nocturnos en la región de Donetsk, donde el uso de vehículos aéreos no tripulados provocó tanto lesiones humanas como daños en numerosas propiedades privadas.

De acuerdo con datos del Departamento de Política Informativa de la Fiscalía Regional de Donetsk, la agresión con dron ocurrida en Maidan impactó una vivienda residencial. Las autoridades locales confirmaron que la víctima fatal era una mujer de 63 años, mientras que los cuatro heridos identificados corresponden a un hombre de 30 años, dos mujeres de 52 y 65 años y un niño de 15 años. Según consignó el medio, los heridos presentan desde traumatismos craneoencefálicos hasta lesiones provocadas por metralla, fracturas y contusiones de diferente gravedad. Todos los afectados han sido derivados a centros médicos de la zona, donde permanecen bajo observación y tratamiento especializado.

El medio The Kyiv Independent detalló que el impacto del dron ruso no solo ocasionó víctimas, sino que también generó una amplia destrucción en el entorno. En concreto, las autoridades han reportado daños en al menos 35 viviendas privadas y vehículos en el área donde cayó el proyectil. Los equipos de emergencia han trabajado en la zona evaluando los daños y asegurando la asistencia a las familias afectadas.

La Fiscalía Regional de Kramatorsk ha asumido la responsabilidad de coordinar la investigación procesal para determinar si el ataque se encuadra dentro de procedimientos penales relacionados con crímenes de guerra. Según comunicó el organismo, se recopilan pruebas y testimonios para esclarecer la naturaleza del incidente y la eventual responsabilidad del Ejército ruso en la ofensiva nocturna.

Según publicó The Kyiv Independent, el ataque en Maidan se inserta en una jornada caracterizada por una intensificación de los enfrentamientos en la región de Donetsk. Horas antes del ataque en Maidan, las autoridades de Donetsk comunicaron el fallecimiento de cinco personas más como resultado de bombardeos rusos registrados en poblaciones como Drobisheve y Oleksievo-Druzhkivka. Además, se reportaron catorce heridos adicionales en distintos puntos de la región. Estas cifras, recogidas por fuentes oficiales y citadas por el medio, elevan el saldo de víctimas en Donetsk a al menos nueve muertos y 36 lesionados en las últimas veinticuatro horas.

Los ataques con drones tipo Lancet, utilizados por el Ejército de Rusia, han incrementado la preocupación de las autoridades ucranianas acerca del impacto sobre la población civil y el alcance de los daños en áreas residenciales. Las investigaciones en torno a estos incidentes buscan determinar si las acciones constituyen violaciones del derecho internacional y configuran crímenes de guerra, conforme a lo que establece la legislación vigente y los tratados internacionales suscritos por Ucrania.

Tal como detalló The Kyiv Independent, las autoridades locales invocan a la comunidad internacional para que mantenga la atención sobre la situación en Donetsk y respalde los esfuerzos judiciales orientados a documentar y enjuiciar posibles delitos cometidos durante el conflicto. La recopilación de testimonios, imágenes y peritajes en la zona afectada forma parte de las actividades prioritarias para avanzar en los procedimientos judiciales.

La agresión con drones en Maidan es una representación de la escalada en las hostilidades entre las fuerzas militares de Rusia y Ucrania a lo largo de la línea del frente en el este del país. De acuerdo con la información oficial citada por The Kyiv Independent, la vulnerabilidad de poblaciones civiles ante ataques de este tipo acentúa las demandas de mayor protección y respuesta humanitaria, en un entorno donde la infraestructura residencial y los servicios básicos sufren daños continuos.