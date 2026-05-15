Scheffler encabeza el Campeonato de la PGA tras la primera ronda, con Rahm a dos golpes

Washington, 14 may (EFE).- El estadounidense Scottie Scheffler se situó entre los líderes del Campeonato de la PGA, segundo 'major' del año, tras completar este jueves la primera ronda con tres golpes bajo par, con el español Jon Rahm a dos golpes.

Scheffler, que defiende el título, comparte el liderato con otros seis jugadores: el australiano Min Woo Lee, los alemanes Martin Kaymer y Stephan Jäger, el sudafricano Aldrich Potgieter, el japonés Ryo Hisatsune y el estadounidense Alex Smalley.

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El estadounidense, número uno del mundo y ganador a sus 29 años de cinco grandes, terminó la jornada en el campo Aronimink Golf Club, a las afueras de Philadelphia (Estados Unidos), con una tarjeta de 67 golpes fruto de cinco 'birdies' y tres 'bogeys'.

Es la primera vez que Scheffler termina la primera jornada de un 'major' en lo más alto de la tabla. "¿Es realmente el liderato cuando estás empatado con otros seis?", bromeó el estadounidense al finalizar la ronda.

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"El campo estaba bastante exigente esta tarde. Estuve concentrado y paciente en un recorrido que por momentos fue bastante complicado. No hay mucho más que añadir: era realmente difícil hacer 'birdies'", explicó Scheffler.

El estadounidense dejó a Rahm a dos golpes (-1) y a Rory McIlroy, ganador del Masters de Augusta, a siete (+4) tras una horrible jornada en la que el norirlandés hizo cinco 'bogeys' en sus últimos seis hoyos.

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Rahm arrancó con mal pie con dos 'bogeys' a lo largo de los diez primeros hoyos, pero reaccionó con un espectacular 'eagle' en su undécimo (hoyo 2) desde 101 yardas que le devolvió al par. Fue un golpe perfecto desde fuera del 'green', con dos botes y efecto, que terminó en el hoyo.

Rahm protagonizó un desafortunado episodio cuando, fruto de la frustración, golpeó el suelo con el palo y el césped levantado impactó en la cara de un voluntario, con el que se disculpó.

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Era el hoyo 7, que terminó con bogey, pero Rahm lo compensó en el siguiente con un gran golpe para 'birdie' que le permitió volver al par. Rahm sumó otro 'birdie' en el último hoyo de su recorrido para completar la ronda bajo el par.

"A principios de semana se comentaba que el torneo se ganaría con entre 15 y 20 bajo par. Creo que ese comentario llegó a alguien de la PGA y han hecho algo al respecto", bromeó Rahm en una rueda de prensa.

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"Porque si el campo sigue así y se va poniendo más firme, está claro que el resultado ganador no se va a parecer en nada a eso", añadió el vizcaíno, que aprovechó para reiterar sus disculpas al voluntario: "Necesito encontrarle de alguna manera para hacerle un regalo, porque es inexcusable y algo que se podía haber evitado por completo. Fuera o no mi intención, simplemente no estuvo bien".

Más allá de Rahm, el barcelonés David Puig completó esta primera ronda con un golpe sobre el par, mientras que el debutante en un 'major' Ángel Ayora finalizó con dos golpes sobre el par. El joven malagueño de 21 años firmó dos 'birdies' por cuatro 'bogeys'.

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El chileno Joaquín Niemann, compañero de Rahm en el LIV, terminó como el mejor latinoamericano con un -1, a dos golpes de Scheffler, los mismos que el vizcaíno. Niemann entregó una tarjeta sobria con dos 'birdies' y un 'bogey'.

El venezolano Jhonattan Vegas (+3), el colombiano Nico Echavarría (+5) y los argentinos Francisco Bidé y Emiliano Grillo, ambos con seis golpes sobre el par, deberán mejorar mucho en la ronda del viernes si quieren superar el corte.

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La nota curiosa de la jornada la dejó el sudafricano Garrick Higgo, sancionado por la PGA con dos golpes por llegar un minuto tarde a su salida, programada a las 7:18 de la mañana.

Aún así, Higgo protagonizó una gran ronda de 69 golpes, en la que habría terminado en el grupo delantero de no ser por la sanción recibida.

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"El que me conoce, sabe que soy bastante relajado y tranquilo. No sé, no me gusta llegar diez minutos antes. Sé que con cinco minutos es suficiente. Pensé que tenía tiempo. Obviamente fui demasiado relajado, sí", reconoció Higgo al terminar.