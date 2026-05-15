El ataque ruso contra Kiev supera las 20 víctimas mortales, incluidos tres menores

Las autoridades de Ucrania han elevado a 21 el número de personas muertas en los bombardeos perpetrados contra su capital, Kiev, por el Ejército de Rusia, un balance que incluye tres menores de edad entre los fallecidos y casi medio centenar de heridos, también con menores entre ellos.

"21 personas, entre ellas tres niños, fallecieron en un ataque ruso contra Kiev la noche del 14 de mayo", ha informado en una publicación en redes sociales pasada la medianoche de este viernes el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano.

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En la misma, el organismo ha precisado que "los equipos de rescate siguen retirando los escombros y buscando a personas en una vivienda del distrito de Darnitski", matizando al hilo que "se está actualizando la información" al respecto.

El ataque ha llevado al Gobierno de Ucrania, aun antes de esta actualización del balance, a convocar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para una reunión que permita "responder a los asesinatos de civiles ucranianos y los ataques contra personal humanitarios de Rusia", según ha anunciado horas antes en redes el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga.

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El jefe de la diplomacia ucraniana ha detallado que Rusia ha lanzado en las últimas 24 horas 675 drones y 56 misiles sobre la ciudad de Kiev, en el que ha sido el mayor ataque de estos días, desde que finalizó esa suerte de tregua que las partes se dieron sin demasiada fiabilidad con motivo del Día de la Victoria, el 9 de mayo.