VÍDEO: EEUU levanta las sanciones al petróleo de Irán que ya está cargado en buques

Alrededor del 25 por ciento del comercio marítimo mundial de petróleo circula por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica que se ha visto gravemente afectada por los recientes enfrentamientos en Oriente Próximo. Según informó Europa Press, las autoridades estadounidenses anunciaron que han levantado las sanciones sobre el petróleo iraní que ya se encuentra cargado en buques, buscando aliviar la presión sobre los mercados energéticos globales tras los ataques en esta región clave. Esta decisión tiene lugar tras una marcada subida en los precios de los combustibles, atribuida al impacto directo del conflicto en la disponibilidad y el flujo del crudo a nivel internacional.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este viernes una licencia especial que permite la compra y venta de productos derivados del petróleo iraní cargados en navíos desde el 20 de marzo, con vigencia hasta el domingo 19 de abril. Tal como detalló Europa Press, la medida se inscribe en el contexto de una escalada en el precio del crudo provocada por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero. Este hecho ha desencadenado una serie de respuestas por parte de la República Islámica de Irán, que incluyeron ataques contra barcos que transitan por el estrecho de Ormuz.

El levantamiento temporal de estas sanciones tiene entre sus objetivos facilitar el tránsito de hidrocarburos ya existentes en buques, en un escenario donde el incremento de la tensión militar ha derivado en bloqueos y amenazas a la libre circulación en esa zona. Europa Press consignó que el endurecimiento del bloqueo sobre Ormuz ha complicado las operaciones logísticas para las principales compañías navieras y actores del mercado energético, repercutiendo en el aumento de tarifas de transporte y en una mayor volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Desde que comenzaron los ataques recíprocos entre las fuerzas de Estados Unidos e Israel y los representantes iraníes, los riesgos asociados al tránsito por el estrecho han crecido, obligando a Estados Unidos a revisar las restricciones impuestas previamente sobre los hidrocarburos procedentes de Irán. El medio Europa Press publicó que esta licencia se limita a las cargas ya existentes en navíos y no permite nuevas operaciones de embarque durante el periodo autorizado, ajustando el alcance de la medida a la coyuntura específica del mercado y los eventos recientes que afectan el comercio internacional del petróleo.

En ese mismo contexto, la licencia emitida recoge que solo resultan válidas las transacciones de productos petroleros iraníes que ya se hallan a bordo de buques antes del inicio de esta autorización, y que toda compraventa fuera del periodo establecido seguirá estando sujeta a las sanciones vigentes. Según publicó Europa Press, esta disposición responde a la necesidad de no agravar la actual crisis energética y de evitar mayores alteraciones en las cadenas de suministro global, mientras persista la inestabilidad militar en Oriente Próximo.

El estrecho de Ormuz ha adquirido una importancia renovada en las últimas semanas, dado que representa una vía por la que aproximadamente una cuarta parte de los envíos globales de petróleo transitan diariamente. La decisión de Washington busca, según el Departamento del Tesoro citado por Europa Press, evitar que los bloqueos y ataques limiten todavía más el flujo de crudo, y prevenir alzas adicionales en los precios que puedan afectar a consumidores y economías dependientes del suministro energético internacional.

La escalada militar en la región, desencadenada por la ofensiva del 28 de febrero, elevó la preocupación de gobiernos y empresas a nivel mundial sobre la seguridad de una de las principales arterias del comercio de hidrocarburos. El medio Europa Press reportó que la respuesta iraní incluyó ataques directos a barcos comerciales, una acción que repercutió de manera inmediata en el mercado de futuros del petróleo, incrementando la volatilidad y obligando a las principales potencias a buscar medidas temporales para evitar el desabastecimiento y la subida abrupta de los precios.

La iniciativa del gobierno estadounidense de suspender ciertas sanciones se posiciona como una respuesta limitada y selectiva que procura equilibrar las necesidades inmediatas del mercado con la persistencia de su postura respecto a las exportaciones energéticas de Irán. Europa Press detalló que, hasta la fecha, Washington había sostenido una política restrictiva sobre la participación iraní en el comercio internacional de hidrocarburos, pero el contexto actual de presión sobre los precios y amenazas a la seguridad de las rutas estratégicas motivó la decisión de autorizar estas transacciones temporales.

El conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz constituyen los factores determinantes que llevaron a esta flexibilización puntual en las sanciones. Según Europa Press, la licencia permanecerá activa solamente hasta la fecha indicada, luego de la cual volverán a aplicarse las restricciones habituales a las operaciones con crudo iraní, salvo que la administración estadounidense implementase nuevas directrices en respuesta a la evolución del conflicto y sus efectos sobre la economía global.