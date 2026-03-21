Renfe lanza billetes desde 19 euros en Avlo y 33 euros en AVE para Semana Santa

Entre los incentivos anunciados figura que los pasajeros inscritos en el programa de fidelización 'Más Renfe' podrán acumular puntos con cada trayecto realizado durante este periodo promocional, lo que posibilitará canjearlos en futuras compras y beneficiarse de opciones de ahorro adicionales. La compañía ferroviaria informó que, junto a esta ventaja, los usuarios tendrán acceso a billetes de Avlo desde 19 euros y de AVE a partir de 33 euros para los desplazamientos en Semana Santa. Según lo detallado en el comunicado recogido por Renfe y publicado por varios medios, las tarifas especiales estarán disponibles para su compra hasta el domingo 5 de abril, y los viajes podrán realizarse desde el viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril.

De acuerdo con la información proporcionada por Renfe, esta campaña forma parte de la estrategia comercial de la compañía para incentivar la movilidad durante las festividades de primavera. El objetivo es ofrecer alternativas económicas en los trayectos de alta velocidad, lo que puede facilitar los desplazamientos entre las principales ciudades en fechas de alta demanda. Según consignó Renfe, tanto las tarifas promocionales como la acumulación de puntos estarán vigentes únicamente durante el periodo especificado, debido a la elevada ocupación habitual durante Semana Santa.

Los billetes con precios rebajados abarcan los servicios Avlo y AVE, operados ambos bajo la marca de Renfe. Avlo, el producto de alta velocidad de bajo coste, presenta tarifas desde 19 euros en diferentes rutas, mientras que el servicio AVE, el tren insignia de alta velocidad, ofrece precios a partir de 33 euros, según informó la empresa. Las compras de estos billetes pueden realizarse como parte de la campaña comercial que busca estimular la ocupación de plazas en una época especialmente solicitada para viajes de ocio y visitas familiares.

El sistema de fidelización 'Más Renfe' permite que los usuarios accedan a puntos cada vez que adquieren un billete o viajan en los servicios incluidos. Renfe señaló que los viajeros que utilicen estos billetes durante la campaña también incrementarán su saldo de puntos, lo que representa un incentivo adicional para los usuarios habituales del transporte ferroviario. Estos puntos pueden canjearse posteriormente en la adquisición de nuevos billetes u otros productos disponibles en la plataforma de recompensas de Renfe.

Según reportó la compañía, las campañas especiales de precios forman parte de la política de accesibilidad y fomento del transporte público. Tanto en temporadas pasadas como en la actual, la estrategia ha tenido impacto en el volumen de pasajeros. Renfe detalló que en 2025 se registró un aumento del 6% en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, alcanzando así más de 37 millones de personas transportadas en estos segmentos durante el último año. El crecimiento de la demanda, reflejado en este dato, señala la importancia de iniciativas comerciales orientadas a mejorar la oferta de cara al público general durante periodos festivos.

El periodo de venta de los billetes promocionales se extiende hasta el 5 de abril, permitiendo así la planificación anticipada de los viajes de Semana Santa. Los desplazamientos pueden realizarse desde el 27 de marzo al 6 de abril, abarcando el grueso de fechas en las que tradicionalmente se produce un mayor número de viajes. Según Renfe, este tipo de acciones persigue ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de movilidad temporalmente elevadas, y al mismo tiempo, potenciar una mayor utilización de la red ferroviaria de alta velocidad española.

La compañía indicó que esta campaña responde también a la exigencia de mantener la competitividad frente a otros medios de transporte, especialmente en fechas donde la demanda es elevada y los precios tienden a aumentar en el sector turístico. Las tarifas de 19 euros para Avlo y 33 euros para AVE buscan atraer a diferentes perfiles de usuarios: desde quienes buscan opciones económicas hasta quienes prefieren los servicios premium de alta velocidad.

Renfe puso de relieve, de acuerdo con su comunicado, la importancia del sistema de acumulación de puntos en su estrategia de fidelización. Los viajeros que participan en el programa 'Más Renfe' obtienen ventajas en función de la frecuencia y el tipo de trayectoria reservada, motivo por el cual la promoción especial de primavera supone una oportunidad para incrementar el ahorro y la recurrencia de uso del tren como medio de transporte principal durante Semana Santa.

La campaña se suma a otras iniciativas recientes diseñadas para incrementar el flujo de pasajeros y aprovechar la capacidad disponible durante los días de mayor tránsito en la red ferroviaria. La empresa señaló que estas medidas permiten reforzar la movilidad sostenible y satisfacer la demanda tanto de los viajes internos como de las conexiones interurbanas más solicitadas durante las celebraciones de primavera.

El comunicado de Renfe concluyó indicando que el proceso de compra y reserva de los billetes puede realizarse a través de los canales habituales, incluyendo la página web y la app oficial de la compañía, garantizando así el acceso de los usuarios a las condiciones y ventajas de la promoción de Semana Santa.