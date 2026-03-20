Vicky Martín Berrocal, en su mejor momento, confiesa por qué no tiene ganas de enamorarse

Día inolvidable para Vicky Martín Berrocal, que este jueves 19 de marzo, coincidiendo con la Semana de la Moda de Madrid, ha celebrado el décimo aniversario de Victoria en la 'flagship store' de la marca especializada en vestidos de novia y looks para convertirse en la invitada perfecta en la madrileña calle Velázquez, en plena Milla de Oro de Madrid.

Acompañada por su madre Victoria Martín Serrano y su hermana Rocío Martín Berrocal -su hija Alba Díaz no pudo sumarse a la celebración por encontrarse en Barcelona, aunque la diseñadora le dedicó unas emotivas palabras que reflejan lo especial de su relación, la embajadora de su nueva colección Victoria Federica de Marichalar, además de amigas y clientas de la firma, Vicky brilló con luz propia con uno de sus propios diseños, protagonizado por una falda tubo en lila, y blusa de seda al tono y, derrochando felicidad y simpatía, se sinceró ante las cámaras sobre el gran momento que está viviendo a todos los niveles.

"10 años de Victoria, y 53 que cumplí hace una semana. Qué gusto cumplir años, qué gusto cumplir sueños, qué gusto sentirse querida, qué gusto que las mujeres te acompañen, qué gusto que me hayan... Es que me han abrazado muy fuerte y me siento tan en deuda con cada una de ellas. Yo digo que todo esto no lo he hecho yo, parece en la cara visible de Victoria, pero realmente si la mujer no me hubiese regalado tantas cosas, tantas y tantas cosas, esto no hubiera sido posible" ha expresado.

"Yo agradezco en el alma que confíen en mí, pero es verdad que no es solo confiar, es que han gritado mi sueño. Y siempre lo digo, es gritar mi sueño. Da igual lo que haga, da igual que diseñe, da igual que haga un podcast, da igual que haga, que saque perfumes, que da lo mismo. Siempre está bien. Y eso es lo más valioso que tengo, y lo que me ha llevado aquí, porque el trabajo me ha dado muchas satisfacciones personales, pero la mujer me ha hecho sentirme viva, y tener mucha fuerza para tirar para adelante" ha añadido emocionada.

Y es que como confiesa, "creo que estoy en el mejor momento de mi vida, y lo estoy disfrutando mucho, estoy muy en paz, estoy muy consciente de lo que hago en cada momento y por qué lo hago. La vida ya no me lleva, como que mando yo. No puedo pedir nada, yo no tengo derecho a pedir nada, nada, cero, a mí nada" porque como reconoce ya lo tiene todo.

Una de las mejores cosas de su vida, Alba: "Tengo una hija increíble también, es verdad. Tengo una compañera de vida fantástica, es un tesoro. Hoy me desperté y se había ido a Barcelona a trabajar. Y cuando a las 7 y media me desperté había un mensaje de ella de las 5 y media de la mañana, eran seis líneas, decía: 'mamá, cuánto te quiero, cómo puedo estar tan orgullosa de ti cada día, me cuesta mucho separarme de ti, esta es casa, esto es hogar, te quiero, te quiero'. Y a las 7 y media dije, 'algo hemos hecho bien, porque yo creo que eso es lo más... Ese es el regalo de la vida. Que una hija te mire así, después de haber pasado, porque somos las dos, tenemos un carácter, y me encanta".

Ahora que la influencer está reformando su propia casa y pronto se emancipará, Vicky admite que "me da mucha pena que se vaya. Porque eso no, pues se puede ir, o sea, se ha ido durante toda la vida de un sitio a otro, pero sabía que volvía. Esto lo ha cambiado todo. Ahora es ese paso que ya no hay marcha atrás. Y ojalá que no lo haya, porque... La señal es, o sea, también agradecida de que pudo hacerlo, ¿no? Pero... Se va".

Confirmando que Alba está enamoradísima de su novio, Marcos Terrones, la diseñadora no oculta que le gustaría crear su vestido de novia si se casara "porque yo la conozco mejor que nadie", pero apunta que no sabe si sería la mejor idea porque "entre mi exigencia y su exigencia, entre madre e hija... Uf, no sé. No sé si me atrevería, fíjate. Echarían chispas. Pero me encantaría".

Clave en su unión con su 'niña', la maravillosa relación que tiene con su exmarido Manuel Díaz 'El Cordobés', para la que desvela que no hay secretos: "No hay que hacer nada. Hay que ser uno. Hay que defender que cada uno sea lo que es. Hay que defender ser libre, el vivir sin miedo. El acordarte de cosas bonitas, siempre. Eso es sanador y ayuda mucho a tirar adelante. Siempre acuérdate de lo bueno".

¿Tiene ganas de volver a encontrar el amor? Como asegura a corazón abierto, "no es el momento. No, yo creo que estoy bien así. Es que estoy... Me siento muy bien. No quiero... Yo creo que... Mejor soy la que me va a acompañar. Llegar aquí me ha costado mucho trabajo.Y he sufrido mucho en el amor. Entonces yo creo que seguramente esté así por algo".