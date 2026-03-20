Unilever negocia la venta de su negocio de alimentación a McCormick

El futuro del negocio de alimentación de Unilever continúa sujeto a especulación, ya que tanto la multinacional europea como la estadounidense McCormick han advertido que el resultado de su proceso de negociación todavía resulta incierto y no garantizan la consecución de ningún tipo de acuerdo ni la definición clara de sus condiciones o tiempos. Unilever, conglomerado de productos de consumo con presencia global, ha confirmado el viernes que mantiene conversaciones con la empresa estadounidense McCormick sobre una posible oferta que involucra la venta de su división de alimentos, la cual engloba marcas internacionalmente reconocidas como Hellmann’s y Knorr. De acuerdo con la información difundida por ambas compañías, estas discusiones buscan explorar una transacción de carácter estratégico.

Según lo publicado por la plataforma de noticias de referencia, McCormick, reconocida por poseer marcas propias como Ducros, ha emitido también una declaración en la que confirma la existencia de negociaciones activas con Unilever. En dicha comunicación, el grupo estadounidense expresó que se encuentran evaluando una posible adquisición del negocio de alimentos perteneciente a la multinacional europea. El medio reportó que ambas partes han insistido en la ausencia de certeza sobre la eventual conclusión de estas conversaciones, así como sobre la viabilidad de concretar un acuerdo o sobre cuáles serían sus posibles términos y plazos.

El consejo de administración de Unilever, según detalló la fuente, destacó que la división de alimentación de la empresa representa una unidad atractiva, respaldada por importantes marcas que han logrado posiciones de liderazgo dentro de las categorías donde operan. Directivos de la compañía europea indicaron que su portafolio de alimentos mantiene un perfil financiero sólido, resultado del éxito sostenido de sus marcas principales y del posicionamiento en segmentos que presentan crecimiento. Asimismo, el consejo dejó constancia de su confianza en el futuro de este negocio, ya sea como parte del grupo Unilever o en el marco de una eventual transición.

El medio especializado subrayó el impacto potencial que una operación de estas características podría generar en la industria, considerando la relevancia global de las marcas implicadas y el tamaño de ambas compañías. La división de alimentación de Unilever abarca productos con importante presencia en los mercados internacionales, mientras que McCormick cuenta con experiencia en la adquisición e integración de empresas del sector alimentario. Las partes remarcaron que, pese al progreso de las conversaciones, no se ha alcanzado ninguna resolución definitiva ni puede anticiparse si se logrará un acuerdo.

Según indicó la plataforma de noticias, la estrategia de ambas multinacionales parece enfocada en explorar alternativas para fortalecer su competitividad y optimizar sus portafolios, en línea con las tendencias recientes de consolidación dentro de la industria de bienes de consumo. Las directrices sobre la eventual operación permanecerán sujetas a la evolución de las negociaciones, y tanto Unilever como McCormick reiteraron su compromiso de comunicar oportunamente cualquier avance relevante a accionistas y al mercado.

La noticia de estas conversaciones se produce en un contexto de dinamismo para el sector de la alimentación, donde las empresas buscan ajustar sus carteras para centrarse en categorías de alto crecimiento y mejorar su rentabilidad. Según subrayó el medio, la posible venta o reestructuración del negocio de alimentación de Unilever supondría una de las operaciones de mayor envergadura en los últimos años dentro de la industria.

El informe de la fuente también resalta que, pese a la expectación en torno al desenlace de las negociaciones, tanto Unilever como McCormick mantienen una postura cautelosa. Ambas multinacionales han instado a no especular sobre las condiciones ni anticipar acuerdos en ausencia de confirmación oficial, mientras el proceso de análisis y deliberación sigue su curso sin un calendario definido para su resolución.