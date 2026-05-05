Fico dice que no asistirá al desfile militar de Moscú el 9 de mayo pero se verá con Putin

Praga, 5 may (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, no asistirá al desfile militar del 9 de mayo en Moscú y limitará su visita a un acto conmemorativo y un encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, pese a que el Kremlin había informado de su participación en el acto de la Plaza Roja, informó el diario eslovaco 'Pravda'.

"Depositaré flores en la tumba del soldado desconocido del Ejército Rojo para agradecer la liberación (del nazismo) en nombre de los eslovacos y eslovacas. Eso es todo. No asistiré a ningún desfile militar", declaró Fico, el único líder de la Unión Europea que estará ese día en la capital rusa.

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El Kremlin había informado a finales de abril sobre la presencia de varios líderes extranjeros, entre ellos Fico, en el desfile militar de la Victoria sobre Alemania en la plaza Roja.

Fico aclaró que su programa "será igual que antes", en referencia a lo sucedido hace un año en la capital rusa, cuando el político eslovaco viajó a Moscú pero sin participar tampoco en el desfile militar.

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Ese viaje lo hizo en contra de las indicaciones de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, orientadas a mantener el aislamiento internacional de Putin por la guerra en Ucrania, una postura a la que se sumaron los países bálticos y Polonia, que le prohibieron sobrevolar su espacio aéreo para viajar a Rusia.

En esta ocasión, Fico, uno de los líderes europeos más cercanos a Putin, también ha confirmado que tendrá un "breve encuentro" con el presidente ruso.

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En Ereván, Fico mantuvo un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien limó asperezas tras los desencuentros, que han durado meses, por motivo del corte del suministro de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, que cruza Ucrania, y que obligó a Eslovaquia a decretar el estado de emergencia energética.

Fico también ha recibido de Zelenski una invitación para visitar Kiev, ciudad a la que no ha viajado desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, pese a que ambos son vecinos. EFE

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