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Tres víctimas de atentados del IRA retiran una demanda civil contra el exlíder de Sinn Féin Gerry Adams

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Tres víctimas de varios atentados cometidos por el Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA) entre la década de los 70 y 90 en territorio británico han retirado una demanda civil por daños y perjuicios en contra del exlíder histórico del Sinn Féin Gerry Adams.

John Clark, Jonathan Ganesh y Barry Laycock --heridos en un atentado con bomba en el juzgado de Old Bailey (Londres) en 1973, en los atentados del sector financiero de Docklands en 1996 y en los atentados de Manchester de 1996, respectivamente-- presentaron una demanda contra Adams, pidiendo una simbólica indemnización de una libra por daños morales al considerar que "estuvo tan involucrado como las personas que colocaron y detonaron esas bombas".

"Celebro la decisión de los demandantes de retirar la demanda en mi contra. Asistí al juicio civil por respeto. Esta decisión pone fin a un caso que nunca debió haberse iniciado", ha señalado Adams en un comunicado difundido en sus redes sociales, agregando que durante el proceso judicial se defendió y negó todas las acusaciones en su contra, que ha calificado de "calumnias".

El juicio ha concluido tras nueve días de audiencias ante la Corte Suprema de Londres después de que la abogada de los tres hombres, Anne Studd KC, haya explicado ante los tribunales que la demanda ha sido retirada por un trato desigual durante el proceso judicial con respecto al argumento de "abuso de derecho".

Los demandantes recaudaron más de 100.000 libras a través de micromecenazgo para presentar el caso y alegaron que actuaban para brindar justicia no sólo para sí mismos, sino para todas las víctimas del IRA, según ha recogido la cadena BBC.

Los abogados de Adams cuestionaron la capacidad de estas tres víctimas para presentar la acusación varias décadas después de que expiraran los plazos correspondientes y sugirieron que se produjo un abuso del derecho, y que dicha acción no trataba de intentar probar la responsabilidad por los tres atentados, sino establecer un proceso más amplio, a modo de investigación, que "el tribunal no está capacitado para llevar a cabo".

Asimismo, su defensa incidió durante el juicio en que "desempeñó un papel fundamental" en el proceso de paz que culminó con la firma del Acuerdo del Viernes Santo, en abril de 1998, poniendo fin a un conflicto que duró décadas en Irlanda del Norte.

Adams, presidente de Sinn Féin desde 1983 hasta 2018, fue acusado de ser miembro del IRA en 1978, si bien se desestimó el caso por falta de pruebas. Sus únicas condenas están relacionadas con dos intentos de fuga mientras estaba en la cárcel de Maze, en Belfast --en el marco de una política que el Gobierno de Reino Unido impulsó en los primeros años de conflicto-- a mediados de los años 1970, aunque fueron anuladas en 2020.

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