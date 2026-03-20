Santander ficha al presidente de la bolsa de Brasil como consejero delegado de su filial en el país

La gestión de Gilson Finkelsztain al frente de B3, la bolsa de valores brasileña, desde 2017 hasta la fecha, así como su experiencia previa como director gerente de Banco Santander en el periodo 2011-2013, han sido factores decisivos en el proceso de sucesión dentro de la filial brasileña del banco. Según consignó el medio local tras el anuncio oficial remitido al mercado de valores, Banco Santander ha designado a Finkelsztain como próximo consejero delegado para su operación en Brasil, lo que implicará una transición estructurada y gradual de aquí hasta 2026, con la implicación directa del actual responsable, Mario Leao.

De acuerdo con la información publicada en el comunicado oficial, la dirección del banco aseguró que este proceso de relevo entre Leao y Finkelsztain busca garantizar la continuidad y la estabilidad en la gestión de la filial en el país sudamericano. El actual consejero delegado, Mario Leao, quien ocupa la posición desde hace cinco años y previamente ocupó los cargos de vicepresidente y director de los segmentos de Empresas y Banca de Inversión y Corporativa, colaborará activamente en la transición, reforzando la transferencia de conocimiento y experiencia operativa hacia su sucesor.

El medio detalló que la trayectoria profesional de Gilson Finkelsztain abarca cargos de alta responsabilidad, no solo en el sector bursátil sino también en grandes bancos internacionales. Antes de asumir la presidencia y consejería delegada de B3, trabajó para Cetip y desempeñó puestos relevantes en las filiales brasileñas de instituciones como Citi, JPMorgan y Bank of America Merrill Lynch. Esta multiplicidad de experiencias fue valorada por Santander en el proceso de selección, ya que potencia el perfil internacional e integrador que busca la entidad para afrontar los desafíos del mercado brasileño.

Según publicó la fuente, el nombramiento se produce en un contexto marcado por la búsqueda de reforzar la posición competitiva de la filial brasileña, considerada una de las más grandes en Sudamérica, mediante la captación de talento local con profundo conocimiento tanto del ecosistema financiero nacional como de los estándares internacionales de banca y bolsa. El comunicado enfatiza que la sucesión está programada para concluir a mediados de 2026, periodo en el cual el actual consejero delegado permanecerá activo y acompañará la integración de Finkelsztain al equipo.

El banco subrayó que la decisión forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a consolidar el crecimiento de la franquicia en el país, apoyándose en la amplia red de relaciones institucionales y empresariales construidas por Finkelsztain durante su etapa en la bolsa de valores y en los bancos globales mencionados. Según reportó el medio, este movimiento también tiene como objetivo garantizar una alineación entre la estrategia corporativa global y las peculiaridades del mercado brasileño, promoviendo una transición que asegure tanto la adaptación a los cambios regulatorios como la continuidad del negocio.

De acuerdo con la información remitida al mercado de valores y recogida por el medio, Santander valoró el liderazgo demostrado por Finkelsztain en la integración de plataformas e infraestructuras tecnológicas dentro del sistema bursátil brasileño, así como su papel como interlocutor con organismos reguladores y actores institucionales clave en el sector financiero. El banco destacó la relevancia de su conocimiento sobre productos y servicios financieros de vanguardia, un aspecto considerado relevante para la agenda de innovación y desarrollo de la entidad en la región.

El medio también informó que la designación de Finkelsztain recibió el respaldo del consejo de administración de la entidad, que destacó su experiencia tanto en la gestión de grandes equipos como en la creación de alianzas estratégicas con otras entidades del sector público y privado. Asimismo, el comunicado señala que Leao continuará vinculado al banco en los próximos años, velando por la estabilidad y la consolidación del relevo, mientras Finkelsztain asume progresivamente sus funciones hasta la fecha fijada para su toma de control definitiva.

La sucesión también responde, según indicó el banco al medio, a la necesidad de anticiparse a los retos de transformación digital, competencia creciente y nuevas regulaciones que afectan tanto al sistema bancario brasileño como al resto de la región. La plantilla y los clientes de la filial brasileña serán informados puntualmente sobre los plazos y las etapas del proceso de transición, dentro de un plan diseñado para asegurar la normalidad operativa y la continuidad de los proyectos clave.

La comunicación enviada al mercado y recogida por el medio concluyó indicando que el nombramiento está sujeto a las autorizaciones regulatorias pertinentes y que las actuaciones previstas durante la transición serán fiscalizadas por la alta dirección tanto en Brasil como en la matriz internacional del banco. Así, Santander avanza en la consolidación de su presencia en uno de los mercados clave en América Latina y sienta las bases para el renovado liderazgo de su franquicia en Brasil.