Registrado un incendio en una refinería de Kuwait tras un ataque con drones

El Ministerio de Defensa kuwaití informó sobre la destrucción y neutralización de un misil balístico dirigido contra territorio nacional durante una jornada marcada por ataques a instalaciones estratégicas en el Golfo Pérsico. Según reportaron las autoridades militares y recogió el medio de comunicación, la defensa antiaérea también interceptó y destruyó 15 de los 25 drones hostiles detectados en las últimas 24 horas, en una clara señal de aumento de la actividad ofensiva en la región. El ataque más significativo tuvo como blanco la refinería de Mina Al Ahmadi, propiedad de la Compañía Nacional de Petróleos de Kuwait (KNPC), causando varios incendios, sin que se hayan registrado víctimas, de acuerdo con los comunicados oficiales conocidos este viernes.

El medio consignó que las Fuerzas Armadas de Kuwait señalaron que dos de los drones lograron impactar directamente la refinería, situación que provocó la activación inmediata de los protocolos de emergencia y el despliegue de brigadas contra incendios en el complejo industrial. Las autoridades precisaron que parte de los fuegos generados por el ataque ya fueron extinguidos por los equipos desplazados al lugar, mientras que otros focos se encuentran bajo control operativo. Pese a la magnitud del incidente, la información oficial recabada por los medios destaca la ausencia de muertos o heridos en el personal o la población civil.

La ofensiva se inscribe en una escalada de ataques con vehículos aéreos no tripulados y misiles que, según publicó la fuente, afecta tanto a Kuwait como a otros países ubicados en el golfo Pérsico. Este repunte de incidentes se registra como reacción a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, contexto que ha incrementado la tensión y el despliegue de recursos de defensa en varias naciones de la zona.

Tal como documentó el medio, la Compañía Nacional de Petróleos de Kuwait corresponden a una de las empresas energéticas estatales más relevantes del país, responsable de la producción, refinado y distribución de hidrocarburos. El ataque a sus instalaciones plantea riesgos no solo para la integridad de la infraestructura, sino también para el suministro y la estabilidad energética de la región. Las fuerzas de seguridad trabajan en la evaluación de los daños materiales y en la garantía de que las plantas continúan funcionando de forma segura tras la sofocación de los incendios.

En el comunicado oficial divulgado a través de medios locales e internacionales, las Fuerzas Armadas de Kuwait afirmaron su disposición completa para “proteger la seguridad de la patria y preservar su soberanía”. La reiteración pública de esta postura da cuenta de un estado de alerta elevado y del despliegue permanente de sistemas de defensa antiaérea que han permitido la destrucción de una parte considerable de las amenazas identificadas en el espacio aéreo nacional, según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Defensa y compartidas por la prensa.

A lo largo de las últimas horas, los informes difundidos por la fuente oficial dan cuenta del hallazgo y neutralización de 25 drones hostiles, cifra que muestra una mayor actividad ofensiva que en semanas previas, y la preservación de la integridad de instalaciones críticas mediante la coordinación entre las fuerzas de seguridad, personal técnico y servicios de emergencia. El mismo reporte señala que el impacto de dos de estos vehículos aéreos sobre la infraestructura energética derivó en el incendio principal que requirió la mayor intervención de los equipos antincendios.

El contexto en el cual ocurre este ataque resulta relevante para comprender su alcance y sus consecuencias. La región del golfo Pérsico ha experimentado un aumento sostenido de ataques mediante drones y misiles tras las acciones militares desplegadas por Estados Unidos e Israel en Irán, generando respuestas de diferentes actores involucrados o vinculados a estos conflictos. Kuwait, pese a mantener históricamente una postura de moderación diplomática, se ha visto implicado en este nuevo episodio de enfrentamientos a través del impacto directo en infraestructuras esenciales como la refinería de Mina Al Ahmadi.

Durante el periodo de 24 horas reportado, la reacción de las unidades antiaéreas permitió impedir que la mayoría de los drones identificados alcanzaran objetivos adicionales, según puntualizó el Ministerio de Defensa y reiteraron los medios consultados. El ejército subrayó la importancia de este operativo, que se desarrolla en colaboración con otros sistemas de seguridad para asegurar el control de la situación, preservar la capacidad productiva de las instalaciones petroleras y limitar cualquier impacto adverso en la población.

La comunicación oficial también incluyó referencias a la seguridad y la soberanía nacional, indicando que las medidas de defensa adoptadas seguirán vigentes mientras se mantenga el escenario de riesgo en la zona. La vigilancia continúa sobre los espacios estratégicos, incluidos puertos petroleros y refinerías, conforme se monitorean eventuales intentos de nuevos ataques. Desde la administración nacional de petróleo se mantienen actualizaciones regulares sobre el estado operativo de las instalaciones, mientras los equipos técnicos continúan revisando posibles afectaciones a circuitos de producción y distribución de combustibles.

La situación regional suma desafíos adicionales para la diplomacia kuwaití, que debe equilibrar la protección de sus intereses nacionales con la evolución del conflicto geopolítico en el golfo Pérsico. Medios internacionales y locales han señalado que el país refuerza colaboraciones con aliados y actores multilaterales para prevenir escaladas y minimizar el impacto de estos ataques en la infraestructura civil y energética. Los incidentes recientes intensifican el debate sobre la seguridad de los recursos estratégicos en una de las áreas de mayor relevancia para la economía mundial, como reflejan los partes divulgados y la cobertura mediática de la jornada.