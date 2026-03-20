Raúl García: "Hay que disfrutar a Griezmann, sigue siendo diferencial"

Raúl García, exjugador destacado del Atlético de Madrid, centró su análisis en el impacto de la posible salida de Antoine Griezmann del club, al afirmar que la continuidad del delantero francés dependerá de lo que decidan tanto el jugador como la propia entidad tras la positiva temporada que está firmando el equipo. Tal como publicó Europa Press, García subrayó la importancia de disfrutar de Griezmann mientras continúe en la plantilla, dado que considera que el atacante conserva su estatus de jugador determinante.

Según informó Europa Press, el excentrocampista participó en el evento “Derbi Cinco de Cinco de Mahou” donde abordó el inminente duelo de este domingo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. García describió el derbi como un partido de mucho riesgo para ambos conjuntos: “En los derbis siempre tienes mucho que perder. Como jugador de Atlético de Madrid, en un derbi lo que quieres es ganar. Es obvio que a nivel de Liga, no está en la situación que le gustaría, pero al final no deja de ser un derbi”, manifestó sobre la relevancia emocional y deportiva de este tipo de encuentros.

El pamplonés de 39 años ofreció una visión general sobre la exigencia de este tipo de choques, señalando, de acuerdo con Europa Press, que ambos equipos se conocen mucho y que el Atleti necesita encontrar variantes para evitar que el rival controle el desarrollo del partido. A pesar de que el objetivo principal siempre ha sido pelear por el torneo doméstico, García destacó que la temporada actual resulta positiva para los rojiblancos. Recordó que, aunque la posición en Liga puede no satisfacer al club, el Atlético alcanzó la final de Copa y avanzó de ronda en la Champions League, escenarios que dan cuenta del rendimiento colectivo.

Consultado por el medio Europa Press sobre la situación de determinados jugadores en el actual plantel colchonero, García opinó sobre la adaptación y potencial de Álex Baena y Thiago Almada, dos incorporaciones cuya integración al esquema de Diego Simeone supone un reto. Sobre Baena, señaló que lo conoce a fondo y consideró que dará mucho al Atlético en el corto plazo debido a sus cualidades. En relación a los cambios y a la integración, apuntó que el sistema del entrenador argentino exige un proceso de adaptación por parte de los refuerzos.

Refiriéndose al arco rojiblanco, el excentrocampista abordó el rol del guardameta Juan Musso ante la baja de Jan Oblak. Para García, Musso “ha demostrado de sobra que está preparado para competir”, opinión que compartió con Europa Press. Aunque aseguró que Oblak está entre los mejores porteros del mundo y que su ausencia se hace notar, considera que Musso reúne las condiciones necesarias para cubrir la portería sin que el equipo pierda solidez defensiva.

Un eje principal de su intervención, según consignó Europa Press, giró en torno al significado de Antoine Griezmann para el Atlético. “Hay que disfrutar a Griezmann, sigue siendo diferencial”, expresó García, y reafirmó que el futuro inmediato del francés depende de la voluntad conjunta de ambas partes: “Ojalá lo que él quiera y el club quiera, si las dos partes están de acuerdo en que siga, pues bienvenido sea”. En esa línea, elogió la profesionalidad del delantero, destacando su capacidad de marcar la diferencia cada vez que está en plenitud física y futbolística.

Durante su comparecencia, García valoró la irrupción de Ademola Lookman como una de las sorpresas positivas de la temporada. De acuerdo con Europa Press, lo catalogó como un futbolista de nivel mundial que supo aprovechar su oportunidad desde el primer momento en que fue alineado por Simeone. En la misma línea, dedicó palabras de reconocimiento a Fede Valverde, calificándolo como un jugador con condiciones sobresalientes.

Llegado el turno de analizar figuras internacionales, tal como señaló Europa Press, García indicó que la presencia de Kylian Mbappé resulta determinante si el jugador se encuentra al ciento por ciento de sus condiciones, y señaló que le corresponde ocupar un lugar en el once cuando está disponible. Respecto a la preparación de los partidos en el Atlético, explicó que el club mantiene una misma filosofía sin importar contra quién juegue, consciente de que en cada encuentro enfrentan futbolistas de primer nivel.

Trabajo en el Atlético de Madrid entre los años 2007 y 2011 y posteriormente de 2012 a 2016, la experiencia de García le permite evaluar el contexto competitivo del equipo con perspectiva. En el evento, recordó que los métodos de Diego Simeone exigen compromiso y una rápida adaptación por parte de los refuerzos, aspecto que, según sus palabras recogidas por Europa Press, puede llevar tiempo, pero suele rendir frutos si los jugadores asimilan la propuesta.

Finalmente, reiteró su argumento acerca de la relevancia de disponer de un plantel preparado tanto física como mentalmente para afrontar las diversas competencias en curso, incluyendo Liga, Copa y Champions League. La participación del Atlético en instancias decisivas, sumada a la evolución de sus futbolistas clave, fue presentada como reflejo del trabajo colectivo y del impacto de piezas relevantes como Griezmann y los nuevos fichajes, en palabras recogidas por Europa Press.