Raúl Arévalo apoya el 'No a la guerra' de Javier Bardem en los Oscar que le hizo sentirse "orgulloso como español"

Agustín Otón, uno de los protagonistas de la serie “Por cien millones” que estrenará Movistar Plus+, ha expresado la opinión de que el cine, de manera consciente o inconsciente, siempre transmite una dimensión política al abordar estudios éticos o morales sobre el presente o el pasado. En declaraciones recogidas por Europa Press, Otón ha destacado su orgullo por la intervención de Javier Bardem en la última edición de los Oscar, donde el actor reclamó un “No a la guerra”. A raíz de este pronunciamiento, los actores y creadores de la producción han reflexionado sobre el papel del cine español en la toma de posiciones públicas y sobre el alcance social de estas manifestaciones en eventos cinematográficos internacionales.

Según informó Europa Press, Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara, protagonistas junto a Otón de la serie “Por cien millones”, respaldaron de forma unánime la postura pacifista adoptada por Bardem en la ceremonia de Hollywood. Arévalo, reconocido por su trayectoria y ganador de tres premios Goya, señaló que estos gestos contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo en el ámbito del cine español. Detalló que, aunque cada persona debe decidir si expresa públicamente sus opiniones, se sintió personalmente “orgulloso como español en este momento en el que los Goya se mojan y en los Oscar el único que hable sea Javier Bardem”. Arévalo también subrayó la importancia de respetar tanto a quienes optan por pronunciarse como a quienes deciden mantener silencio.

Europa Press consignó que Sanz avaló la argumentación de su compañero y valoró la oportunidad que brindan estos foros para denunciar las guerras y abogar por la paz, mencionando de manera específica los conflictos en Irán y la situación en Gaza. Sanz afirmó que siente satisfacción al pertenecer a una industria en la que actores, directores y diversos profesionales asumen posturas públicas que visibilizan su compromiso social, tanto en galas internacionales como en premiaciones nacionales como los Goya y los Premios de la Unión de Actores. Para Sanz, cualquier evento de estas características deja espacio para que cada participante exprese lo que considera oportuno, reconociendo la diversidad de opiniones que puede existir acerca de si arte y política deben compartir espacio en ceremonias públicas.

Gabriel Guevara, también parte del reparto, mostró pleno acuerdo con las palabras de sus compañeros. Este consenso muestra una visión compartida entre los protagonistas sobre la función del cine no solo como medio artístico, sino también como plataforma para la reflexión social.

El director y cocreador de la serie, Nacho G. Velilla, explicó a Europa Press que, aunque el cine debe ocupar el lugar central en festivales y premios, estos escenarios no deberían limitar la opción de que los profesionales de la industria expresen su opinión sobre problemas de actualidad. Velilla precisó que la repercusión de sus palabras se amplifica frente al público, pero destacó que esta libertad de expresión no comporta una obligación sino que responde a la decisión individual de cada artista. Velilla matizó que, al igual que cualquier persona en su vida diaria tiene derecho a opinar sobre la realidad social, quienes trabajan en el cine pueden hacerlo sin enfrentar presiones externas. Defendió que la responsabilidad pública no puede imponerse como norma, dejando abierta la posibilidad de que cada profesional gestione el espacio público según su criterio.

Por su parte, Otón sostuvo que, aunque no existe una exigencia oficial para manifestar opiniones políticas, sí percibe cierta responsabilidad Social. Aseguró sentirse muy orgulloso de que Bardem se convirtiera en una de las voces más firmes en favor del mensaje pacifista durante los Oscar. Para el actor, el séptimo arte refleja inevitablemente cuestiones políticas, sean actuales o históricas, y por ello consideró pertinente emplear el cine como herramienta para influir en la sociedad y fomentar la reflexión colectiva.

Natalia Huarte, otra de las actrices del reparto, argumentó que sería incoherente que el cine ignore realidades graves y situaciones devastadoras presentes en el escenario global. Desde su experiencia personal, declaró Europa Press, la responsabilidad de quienes cuentan con mayor capacidad de comunicación pública adquiere una dimensión relevante. Huarte explicó que no puede desligarse de la situación de conflicto y de sufrimiento en el mundo, y que siente en su vida diaria el impacto de la guerra, el miedo y la incertidumbre. Destacó que, aunque no todos deben sentirse obligados a asumir el papel de portavoz, la existencia de plataformas de gran visibilidad exige aprovecharlas para exponer problemas reales que afectan a millones de personas. En palabras de Huarte, “cuando tenemos un poquito de altavoz y un lugar de poder decir ciertas cosas, es importante nombrar la realidad para que no nos quedemos solamente en un lugar superficial”.

Europa Press resaltó que Otón, sumándose de nuevo a la argumentación, finalizó recordando su rechazo a la violencia, remarcando: “Llámame radical, pero no estoy a favor de que maten niñas”.

La serie “Por cien millones”, que llegará a Movistar Plus+ el jueves 26 de marzo, narra el secuestro en 1981 del futbolista Enrique Castro “Quini”, estrella del F.C. Barcelona, interpretado por Otón. Junto a Arévalo, Sanz y Guevara, el reparto lleva a la pantalla un episodio que marcó la historia reciente del deporte español. La narración de estos hechos en el marco de una producción original coincide con la reflexión de los propios protagonistas: el arte y la ficción no pueden desligarse por completo de la realidad social ni de los debates políticos del momento, algo que ha quedado de manifiesto tanto en sus posturas durante la promoción de la serie como en el análisis del compromiso social que, según reportó Europa Press, atraviesa al cine español contemporáneo.