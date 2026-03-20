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Mango regresa este año a Argentina tras 23 años de ausencia con la apertura de una tienda en Buenos Aires

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Mango regresará este año a Argentina tras haber abandonado el país sudamericano en 2003 con la apertura de una tienda 'Woman+Man' en el centro comercial Alto Palermo, situado en Buenos Aires, durante el cuarto trimestre de 2026.

Según ha confirmado la compañía española a Europa Press, se tiene previsto inaugurar cinco locales a lo largo del próximo lustro gracias al acuerdo alcanzado con la empresa local de calzado Grimoldi, con la que se colaborará mediante un régimen de franquicia.

Mango aterrizó en Argentina por primera vez en 1998, aunque se retiró de ese mercado cinco años después. Ahora, la firma catalana de moda volverá como ya han hecho otras empresas del sector, como Golden Goose o Dr. Martens.

El pasado 5 de marzo, Mango comunicó que había cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 242 millones de euros, un 11% más que doce meses antes. Los ingresos alcanzaron los 3.767 millones de euros, un 13% más y récord histórico.

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