McNealy y Smalley lideran el Campeonato de la PGA, Puig presiona y Rahm se aleja

Chicago (EE.UU.), 15 may (EFE).- Maverick McNealy y Alex Smalley tomaron el mando este viernes en el Campeonato de la PGA con un acumulado de -4, con el español David Puig a dos impactos tras una brillante ronda de 67 golpes y con el también español Jon Rahm, a tres.

El difícil campo del Aronimink Golf Club, ubicado en las afueras de Philadelphia (Estados Unidos), volvió a poner a prueba incluso a los golfistas más expertos, incluido un Bryson DeChambeau que no pasó el corte tras un acumulado de siete sobre par.

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La historia del día fue McNealy,que tras el -1 del jueves, día inaugural, entregó una tarjeta de 67 golpes, tres bajo par, para asaltar el liderato del torneo.

Es la primera vez que el estadounidense lidera un 'grande' en sus catorce participaciones en torneos de esta categoría.

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"Es un territorio desconocido para mí", reconoció un satisfecho McNealy al acabar su ronda.

Llega colíder al sábado, empatado con un Smalley que sumó este viernes cuatro birdies por tres bogeys.

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Detrás de la dupla de líderes está un grupo de seis golfistas, entre ellos Hideki Matsuyama y un Christopher Gotterup que firmó una ronda de 65 impactos, cinco bajo par.

Llega al sábado en plena pelea por la victoria David Puig, que logró cuatro birdies por un solo bogey y una tarjeta de 67 golpes. Está a dos impactos de los líderes.

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También está a dos golpes de los líderes el sueco Ludvig Aberg, capaz de sumar cuatro birdies en los últimos siete hoyos para completar la ronda con un -4.

Rahm, que pelea en este torneo por completar el 'Grand Slam' en la PGA para el golf español, perdió un golpe respecto a los líderes al estropear su ronda con dos bogeys en el decimotercero y decimoquinto hoyo, después de arrancar con dos birdies.

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Lució su carácter Rory McIlroy, reciente campeón del Masters de Augusta, que reaccionó tras la ronda de 74 golpes del jueves, en la que tuvo hasta seis bogeys.

Se relanzó con una vuelta de 67 golpes, tres bajo par, sin error alguno.

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Tiene un acumulado de uno sobre par, suficiente para darse una oportunidad este fin de semana.

Hay un total de siete campeones de 'grandes' a un máximo de cuatro impactos de los líderes, entre ellos un Scottie Scheffler, defensor del título, que suma un total de -2 después del uno sobre par de este viernes.

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Se alejó de los líderes el chileno Joaquín Niemann, que tras su uno bajo par del jueves, no pasó de una tarjeta de 73 golpes, tres sobre par, con tres bogeys.

El venezolano Jhonattan Vegas acabó la segunda ronda con uno sobre par y tiene un acumulado de cuatro sobre par.

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Entre los grandes en apuros en este Campeonato de la PGA figura el británico Justin Rose, ganador del Abierto de Estados Unidos de 2013 y oro olímpico en 2016, que tiene un total de tres sobre par.

El Campeonato de la PGA concluirá este domingo.