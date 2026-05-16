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El multimillonario indio Gautam Adani acepta pagar 15,4 millones de euros a la SEC ante las acusaciones de fraude

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El multimillonario indio Gautam Adani y otros altos ejecutivos corporativos, incluido su sobrino Sagar Adani, han alcanzado este viernes un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) abonar 15,4 millones de euros, tras las acusaciones de fraude que vinculaban a los directivos con una presunta red de sobornos para la adjudicación de contratos de energía solar por parte del Gobierno de la India.

Un tribunal federal de Brooklyn (Nueva York) había acusado en noviembre de 2024 a estos ejecutivos de engañar a inversores de su empresa, Adani Green, como parte de una trama de soborno y fraude relacionada con contratos de energía solar en la India. Según el acuerdo, Gautam Adani pagará una multa de 5,1 millones de euros, mientras que Sagar Adani pagará 10,3.

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Ambos habrían aceptado "la sentencia definitiva sin admitir ni negar las acusaciones formuladas en la demanda civil", así como el pago de las sanciones, según ha informado la empresa india de energías renovables en un comunicado enviado a las bolsas de valores de la India y recogido por la cadena estadounidense CNBC. La empresa ha añadido que no está involucrada en este procedimiento y que "no se han presentado cargos contra ella".

La acusación alegaba que los contratos de energía solar generarían más de 1,9 millones de euros en ganancias durante un periodo de aproximadamente 200 años. Para ello, Adani se habría reunido personalmente con un funcionario del Gobierno indio para promover el plan, que habría tenido lugar entre 2020 y 2024, mientras que el resto de acusados habrían mantenido reuniones entre ellos para discutir aspectos de su ejecución, incluyendo pruebas en varios de sus teléfonos móviles.

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Según el índice de multimillonario de Bloomberg, Adani, con una fortuna de más 92,9 mil millones de euros, es la persona más rica de Asia y la decimoséptima del planeta, justo por detrás del español Amancio Ortega.

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