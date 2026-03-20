La Sociedad Española de Epidemiología y la Fundación fuiTB piden un mayor esfuerzo para acabar con la tuberculosis

Representantes de la Sociedad Española de Epidemiología y de la Fundación Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona subrayan la preocupación por el incremento de casos de tuberculosis en menores de 15 años y personas en situación de vulnerabilidad, lo que marca un cambio en los patrones de la enfermedad y, al mismo tiempo, pone de manifiesto los retos pendientes para el control de esta patología infecciosa. Según informó la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) junto con la Fundación fueTB, el esfuerzo global para detener la epidemia de tuberculosis no logra cumplir los objetivos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido principalmente a insuficientes inversiones nacionales e internacionales.

El medio SEE detalló que, tras los recortes en la financiación de los donantes internacionales previstos para 2025, resulta crucial fortalecer tanto el compromiso político como la financiación a nivel nacional para enfrentar la tuberculosis, que permanece como la principal causa de muerte infecciosa en el mundo. Según publicó la SEE con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, celebrado el 24 de marzo, la situación actual exige una revisión profunda de las estrategias implementadas, ya que la reducción de nuevos casos y de muertes no avanza al ritmo necesario para lograr los objetivos señalados por la OMS y la ONU.

Datos recogidos en el Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2025 de la OMS, difundidos por la SEE y fueTB, reflejan que en 2024 se registraron 10,7 millones de nuevos casos a nivel mundial, lo que supuso una disminución del 2 por ciento respecto al periodo anterior. Las muertes asociadas cayeron un 3 por ciento, contabilizándose 1,23 millones, aún manteniéndose la tuberculosis como la principal infección mortal. La reducción neta de la incidencia global entre 2015 y 2024 se situó en el 12 por ciento, registro alejado de la meta propuesta por la Estrategia Fin de la Tuberculosis de la OMS, que propugna alcanzar un 50 por ciento de descenso para 2025. Además, existen áreas, como las Américas, donde la incidencia continúa en aumento desde el impacto de la pandemia de COVID-19.

La SEE y fueTB advirtieron que socavar las inversiones en la prevención y atención de la tuberculosis podría profundizar la crisis sanitaria en Europa, resultado de factores como el aumento de los conflictos armados, los desplazamientos forzados de personas, el auge de la farmacorresistencia y el agravamiento del cambio climático. En palabras de las organizaciones, "si no actuamos ahora e invertimos en la atención y la prevención de la tuberculosis, la epidemia de tuberculosis en Europa podría agravarse aún más en el futuro debido al aumento de los conflictos, el desplazamiento forzado de personas, el posible empeoramiento de la farmacorresistencia y el cambio climático".

En el contexto español, según consignó la SEE, la incidencia de tuberculosis experimentó un repunte, motivado, principalmente, por un incremento de casos entre personas vulnerables. Los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica señalan que en 2024 se notificaron 4.270 casos, lo que representa una tasa de 8,8 casos por 100.000 habitantes y un aumento del 8,3 por ciento respecto a los 3.944 casos registrados en 2023. De este modo, los indicadores dificultan cumplir con la meta de reducir en un 50 por ciento la incidencia entre 2015 y 2025, cuyo objetivo era descender de los 10,6 a los 5,3 casos por 100.000 habitantes.

La variabilidad entre comunidades autónomas persiste. Según reportó la SEE, las tasas en 2024 fluctuaron entre 3,8 en Navarra, 10,6 en el País Vasco, 11,5 en Galicia, y 14,4 en Cataluña. Además, en cuatro comunidades autónomas las tasas se situaron por encima de las de 2015. Otro dato relevante provisto por la SEE es el crecimiento de casos en población pediátrica, considerada un indicador de transmisión reciente, y en personas migrantes, quienes en 2024 sumaron cerca del 50 por ciento de las nuevas notificaciones. Esta tendencia se corresponde con lo observado en otros países miembros de la Unión Europea.

En relación con los indicadores de seguimiento del Plan para la Prevención y Control de la Tuberculosis, la SEE informó que la tasa de éxito del tratamiento fue del 79,3 por ciento en los casos sensibles a fármacos de primera línea notificados en 2023. La tasa de abandono del tratamiento alcanzó un 3,2 por ciento. El porcentaje de nuevos casos de tuberculosis pulmonar a los que se realizó un estudio de contactos fue del 83,3 por ciento en 2024, lo que marca avances, pero también evidencia la distancia respecto a los hitos que se aspiran alcanzar.

Voceros de la SEE y fueTB recalcaron que los indicadores de vigilancia y la implementación del plan nacional sugieren que el país todavía se encuentra lejos de los resultados pactados en la lucha contra la tuberculosis. Para mejorar la adherencia al tratamiento, señalaron como esencial fortalecer el tratamiento directamente observado (TDO) en personas con factores de riesgo. La SEE también subrayó la necesidad de consolidar la calidad de la vigilancia epidemiológica, para garantizar el diagnóstico y la atención de todos los contactos infectados, así como la veracidad de los datos utilizados en la toma de decisiones.

El análisis de la evolución española de la tuberculosis, sumado a las tendencias globales y regionales, permite identificar obstáculos como la desigualdad en la incidencia, el auge de casos en población juvenil y vulnerable, y el progreso insuficiente hacia los compromisos internacionales asumidos. Tal como alertaron la SEE y fueTB, sólo una respuesta sólida en financiación, vigilancia y acción política permitirá disminuir la carga de esta enfermedad infecciosa en los próximos años.