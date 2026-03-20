La sanción de Matías Almeyda queda reducida a cinco partidos

La decisión del Comité de Competición de aceptar la solicitud del Sevilla para que la sanción aplicada a su entrenador, Matías Almeyda, se ajustara a la nueva normativa, ha permitido que el técnico argentino vuelva al banquillo antes de lo previsto. Según informó el club hispalense, Almeyda cumplirá el próximo sábado su partido final de suspensión coincidiendo con la jornada 29 de LaLiga EA Sports, lo que habilita su regreso inmediato para las siguientes convocatorias.

Tal como publicó el Sevilla en un comunicado recogido por medios nacionales, la reducción de la sanción se fundamenta en los cambios introducidos recientemente en el artículo 127 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Este artículo establece las penalizaciones por protestas a los árbitros, y su última modificación rebajó la sanción mínima de dos partidos a uno. Los Servicios Jurídicos del club aprovecharon este cambio para solicitar al Comité de Competición la aplicación retroactiva de la nueva normativa en el caso de Almeyda.

El medio oficial del Sevilla detalló que el partido que el equipo jugará este sábado contra el Valencia será el último que el entrenador argentino deberá ver desde la grada. Este encuentro pone fin a la sanción iniciada el 14 de febrero, cuando Almeyda fue expulsado por protestar de forma enérgica durante el partido contra el Deportivo Alavés. El club andaluz remarcó en su comunicado que la sanción inicial impuesta era de siete partidos.

Según consignó el Sevilla, este cálculo incluye ya la reducción impuesta anteriormente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), que rebajó en un partido la sanción tras valorar las muestras de arrepentimiento expresadas por Almeyda tras su expulsión. De esta forma, a la reducción previa se añadió la actual, fruto de la reforma en la normativa disciplinaria.

El club explicó que la solicitud de adecuación de la sanción ante el Comité de Competición se basó en la aplicación retroactiva de la modificación normativa, derecho reconocido por el propio ente disciplinario. Tras ser aceptada la petición, el técnico argentino podrá reincorporarse a dirigir al equipo desde la zona técnica ya en la próxima jornada, en caso de que no existan nuevas incidencias.

El comunicado del Sevilla recalca que la sanción de Almeyda queda finalmente en cinco partidos. Desde su expulsión, el técnico no ha podido dirigir al equipo en los partidos oficiales, limitándose a seguir la actividad desde fuera. El club valoró de forma positiva la recepción y tramitación de su petición por parte de las autoridades deportivas, según declaró a medios nacionales.

La expulsión de Matías Almeyda ante el Deportivo Alavés se produjo durante una situación de gran tensión en el terreno de juego. Desde ese momento, el cuerpo técnico sevillista ha tenido que ordenar la dirección del equipo de manera alternativa hasta el cumplimiento de la sanción. De acuerdo con las informaciones publicadas por el Sevilla, la entidad ha seguido todos los conductos reglamentarios para intentar rebajar la penalización impuesta a su entrenador principal.

A partir de la próxima jornada, con la reincorporación de Almeyda, el Sevilla recupera a su máxima referencia en el banquillo en la fase decisiva de la temporada, tras haber gestionado esta situación en función de los marcos legales actualizados y las resoluciones de los órganos disciplinarios competentes.