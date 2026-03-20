La Administración Trump demanda a la Universidad de Harvard por "antisemitismo"

Después de una reciente decisión del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que suspendió sus vínculos académicos con Harvard y otras universidades como Yale, Brown, MIT y Princeton, las críticas hacia instituciones educativas de élite han escalado a un nuevo plano judicial. Según informó Europa Press, el Departamento de Justicia estadounidense ha presentado una demanda contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de no haber respondido como se esperaba a numerosas denuncias de hostigamiento y acoso contra estudiantes judíos e israelíes en sus campus. Esta acción legal se enmarca en un contexto de señalamientos previos formulados bajo la Administración Trump por políticas relacionadas con diversidad y meritocracia en el ámbito universitario.

De acuerdo con Europa Press, la demanda parte de incidentes registrados tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023. El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que en Harvard se han permitido actos hostiles protagonizados por grupos de estudiantes, profesores y visitantes que, en el marco de manifestaciones de oposición a Israel, incurrieron en actitudes de acoso, agresiones e intimidaciones dirigidas a miembros judíos e israelíes de la comunidad universitaria, destacando las conexiones raciales, étnicas y nacionales de las víctimas con ese país. Los hechos denunciados, según la acusación, muestran un supuesto patrón de inacción y tolerancia ante episodios de antisemitismo, atribuyendo a la universidad una actitud de “indiferencia” frente a la hostilidad protagonizada dentro del campus.

Pam Bondi, fiscal general estadounidense, señaló de manera explícita que demasiadas instituciones educativas han permitido el surgimiento del antisemitismo en sus entornos y consideró que esta demanda simboliza el compromiso de la Administración de Donald Trump por erradicar el comportamiento discriminatorio perjudicial para los estudiantes. Según reportó Europa Press, Bondi remarcó el propósito del Gobierno de aplicar sanciones y mecanismos de protección más estrictos, apuntando a una necesidad de acción estatal para proteger derechos civiles en el ámbito educativo. La demanda fue formalizada ante un tribunal de distrito en Massachusetts, reforzando la vía judicial contra Harvard por su presunta falta de intervención eficaz ante las denuncias de acoso.

La respuesta institucional de la Universidad de Harvard se oficializó a través de un comunicado, en el que negó de manera tajante las acusaciones de falta de acción. Según detalló el medio Europa Press, las autoridades universitarias sostienen que han desplegado medidas sustanciales y proactivas para hacer frente al antisemitismo y cumplir con los estándares de antidiscriminación y antiacoso. El comunicado detalla que Harvard ha fortalecido la capacitación y la formación de estudiantes, profesorado y personal universitario sobre cuestiones de antisemitismo, además de implementar nuevos programas que fomentan el diálogo civil y el desacuerdo respetuoso tanto en el aula como fuera de ella. La institución enfatizó que el conjunto de sus acciones contradice cualquier noción de indiferencia deliberada hacia los problemas señalados.

En la misma línea, Harvard subrayó el compromiso específico con los miembros de su comunidad judía e israelí y atribuyó la demanda a un acto de “represalia” por parte del Gobierno federal, debido a la negativa de la universidad de ceder el control institucional. Europa Press reportó que, desde la perspectiva de Harvard, el litigio constituye una presión indebida sobre su autonomía y sus políticas internas. La universidad insiste en que ha procurado proteger los derechos de todos sus miembros mediante la implementación de procedimientos y canales para denunciar y abordar cualquier forma de discriminación.

El conflicto judicial actual se suma a antecedentes recientes en los que la Casa Blanca, durante la Administración Trump, ya había presentado otra demanda contra Harvard. En esa ocasión, el Departamento de Justicia reclamaba la entrega de documentos que permitieran evaluar si existía discriminación luego de que la universidad debió revertir o eliminar programas de diversidad, igualdad e inclusión (conocidos como DEI) por orden del Gobierno. Según detalló Europa Press, la Administración Trump ha argumentado que estos programas, en lugar de fomentar la equidad, resultarían incompatibles con la meritocracia y el principio de igualdad de oportunidades.

En otro desarrollo paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el cese de la cooperación académica de su departamento con instituciones consideradas “criaderos ‘woke’ de adocrinamiento tóxico”, empleando ese término para cuestionar la orientación ideológica de algunas universidades. Afirmó abiertamente, según consignó Europa Press, que no se seguirán enviando militares a programas de posgrado que, en su opinión, contravienen los valores que el personal de las Fuerzas Armadas está obligado a defender. La postura del Departamento de Defensa refuerza la percepción, desde ciertos sectores gubernamentales, de que los actuales entornos universitarios estadounidenses representan amenazas para la pluralidad y la neutralidad educativa.

El debate sobre el tratamiento del antisemitismo en el campus ha adquirido una relevancia destacada en la agenda política y social del país, particularmente tras los sucesos de octubre de 2023 en Oriente Medio. Europa Press indicó que el gobierno federal ha manifestado la intención de sancionar con mayor severidad toda muestra de discriminación por motivos religiosos, raciales o étnicos, en especial en entornos académicos que reciben fondos públicos o colaboran institucionalmente con instancias estatales.

Según enfatizó Europa Press, las demandas interpuestas y las consecuencias institucionales en curso han producido un debate sobre los mecanismos más adecuados para conciliar la autonomía universitaria y la prevención de episodios de discriminación. El contexto incluye el escrutinio sobre la eficacia de los programas internos de las universidades y la presión que enfrentan estas instituciones para demostrar la existencia de protocolos confiables frente a denuncias de acoso o violencia motivadas por el origen, religión o afinidades internacionales de sus estudiantes. De acuerdo con las partes involucradas, la disputa probablemente continúe durante los próximos meses tanto en el ámbito judicial como en la discusión pública sobre los límites y obligaciones de las universidades en materia de derechos civiles y protección estudiantil.