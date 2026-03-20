Francia pide a Irán realizar "grandes concesiones" para propiciar el fin de la ofensiva de EEUU e Israel

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló que la resolución del conflicto en Oriente Próximo no resultará inmediata ni sencilla, pues implica concesiones significativas y la colaboración de múltiples actores internacionales. Barrot, durante una visita oficial a Israel, remarcó que no existen indicios de una salida rápida a la escalada bélica actual. Según repasó el medio de comunicación citado, estas manifestaciones se produjeron durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, donde el canciller francés urgió a Teherán a aceptar medidas profundas para avanzar hacia una solución política y duradera en la región.

De acuerdo con el reporte, Barrot expuso que cualquier desenlace de las operaciones militares tendrá que acompañarse de negociaciones que garanticen estabilidad a largo plazo. El ministro enfatizó que Irán deberá estar preparado para aceptar "grandes concesiones", al considerar que únicamente un cambio radical en la actitud de las autoridades iraníes posibilitaría el cese de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel iniciados a finales de febrero. Francia sostiene que una solución política resulta indispensable frente a la prolongación del conflicto armado.

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que la estabilidad regional no solo depende de medidas militares, sino también de procesos políticos concretos. En ese contexto, Barrot indicó que resulta clave la aplicación del plan de paz propuesto por Estados Unidos para la Franja de Gaza, el cual fue presentado en 2023 y contempla el acceso humanitario, el desarme del grupo palestino Hamás y la promoción de un proceso político que apunte a la denominada solución de dos Estados. Francia considera que esos elementos configurarían un horizonte de mayor estabilidad en Oriente Próximo, según consignó el mismo medio.

Durante su visita, Jean-Noël Barrot sostuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, en Jerusalén. Ambos analizaron las condiciones de seguridad, así como los efectos de la actual ofensiva en la región. El canciller francés remarcó el compromiso de su país para impulsar una misión internacional de defensa que permita recuperar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una iniciativa que ya cuenta con respaldo de líderes tanto europeos como asiáticos. Barrot aseguró que "Francia trabaja día y noche para ofrecer respuesta a los ciudadanos franceses", en referencia a los riesgos que plantea la escalada del conflicto para nacionales desplegados o residentes en la zona.

Barrot, quien viajó previamente a Líbano, manifestó preocupación por el incremento de la violencia en ese país tras el inicio de la ofensiva contra Irán y anunció la intensificación de la ayuda humanitaria francesa. El medio detalló que, en Beirut, Barrot lamentó el "dramático aumento de la violencia" y expresó que París reforzará el apoyo destinado al Líbano, país que enfrenta una situación cada vez más delicada debido a las acciones de Hezbolá, grupo armado de orientación chií y aliado de Teherán.

Al abordar el impacto de la ofensiva israelí en el sur de Líbano, el titular de Exteriores francés advirtió sobre las consecuencias potenciales de los enfrentamientos, originados por el lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá en respuesta a la escalada militar que afecta a Irán. Barrot remarcó la expectativa del gobierno francés de que el ejército libanés adopte todas las medidas posibles para el desarme de Hezbolá, conforme lo exige la política oficial del país. A pesar de estos llamamientos, Barrot admitió que no se observa una pronta reducción de las tensiones en Oriente Próximo y reiteró el compromiso de Francia para trabajar "en la búsqueda de una solución duradera", según reportó el medio.

Durante su reunión con Saar, este funcionario israelí proporcionó información sobre los desarrollos militares en territorio libanés y expresó su insatisfacción respecto al papel desempeñado por el gobierno y el ejército libaneses en el enfrentamiento contra Hezbolá. Saar indicó que, hasta el momento, no se han tomado acciones importantes ni en el ámbito militar ni en otros sectores frente a dicha organización. Propuso que tanto Francia como la Unión Europea avancen en la designación de Hezbolá como organización terrorista en su totalidad, posicionamiento que ya han adoptado algunos países europeos respecto al segmento militar del grupo.

Saar, a través de un mensaje difundido en redes sociales y recogido por el medio, sostuvo que resulta imprescindible retirar legitimidad en todos los niveles a Hezbolá, señalando que la organización vinculada a Irán ha desplegado actividades militares contra Israel desde hace décadas y ha contribuido al deterioro progresivo de la situación en Líbano.

Con estas declaraciones y propuestas, la diplomacia francesa evidencia su intención de favorecer un marco de negociación que contemple tanto la reducción del conflicto militar como la promoción de acuerdos internacionales y transformaciones políticas sustanciales entre los actores principales. Según los elementos recogidos por el medio, Francia aboga por un enfoque coordinado a nivel multilateral que combine presión diplomática sobre Teherán con planes de estabilidad y paz a largo plazo, en especial para la población civil afectada en Líbano, Israel, Gaza e Irán.