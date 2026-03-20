Delcy Rodríguez renueva los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela

En medio de una reorganización profunda en la cúpula militar, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado este viernes una nueva lista de comandantes para las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), mecanismos que agrupan fuerzas y recursos militares en zonas de importancia geoestratégica para consolidar la protección conjunta del territorio nacional. Esta decisión acompaña la reciente designación del mayor general Gustavo González López como ministro de Defensa, en reemplazo de Vladimir Padrino López, quien ejerció el cargo durante una década, tal como informó el medio de comunicación que sirve como fuente principal.

De acuerdo con el medio, la sustitución de Padrino López destaca por sus implicaciones políticas, dado el rol central que desempeñó junto al expresidente Nicolás Maduro, actualmente arrestado en los Estados Unidos. El relevo ocurre en un contexto de creciente presión internacional y con el gobierno interino adaptando su estructura para responder tanto a demandas externas, principalmente de la Casa Blanca, como a desafíos internos relacionados con la gobernabilidad y la legitimidad del Ejecutivo.

Tal como publicó la citada fuente, Rodríguez expresó que los nuevos altos mandos militares “asumen con absoluta lealtad” sus funciones, subrayando “el más alto sentido del deber de defender la soberanía nacional, preservar la paz y resguardar la integridad territorial de Venezuela”. La mandataria interina remarcó que se trabajará “con honor” en la construcción de “una Venezuela soberana, justa, solidaria”, y en la búsqueda de “la felicidad absoluta para todos los venezolanos”.

La elección de Gustavo González López como ministro de Defensa refuerza la intención declarada por Rodríguez de consolidar el aparato militar en torno a la nueva presidencia interina. Según detalló el medio, González López sustituye a un Padrino López que, durante diez años, fungió como una figura clave en la articulación del poder militar en Venezuela, y que mantuvo una relación estrecha y de confianza con el anterior jefe del Ejecutivo, hoy apartado del poder y sometido a proceso judicial en el exterior.

El reportaje de la fuente hace hincapié en que la renovación afecta no solo al máximo mando de la Defensa, sino también a la línea de comandantes encargados del control territorial a través de las REDI, lo que permitirá al Ejecutivo reorganizar la distribución de fuerzas y responder de manera coordinada a eventuales desafíos en las zonas de mayor sensibilidad estratégica. Estos cambios buscan neutralizar posibles focos de insatisfacción o lealtades divididas hacia la anterior dirección militar y se insertan en el esfuerzo por asegurar la estabilidad institucional frente a una posible transición política, detalló el medio.

Según consignó la fuente, la reconfiguración ocurre mientras el país atraviesa un período en el que las autoridades venezolanas deben demostrar capacidad para cumplir con compromisos asumidos en el plano internacional, en paralelo a la gestión de tensiones internas generadas por la recomposición del poder y el tratamiento de eventuales conatos de insubordinación. La medida de ajuste en la arquitectura castrense apunta a garantizar que las Fuerzas Armadas permanezcan cohesionadas y alineadas con la nueva jefatura ejecutiva.

La decisión de renovar la estructura militar ha recibido mención en el discurso oficial difundido por el Ejecutivo interino, resaltando valores como la lealtad y el sentido del deber entre quienes integran la nueva cúpula militar. Según publicó el medio, la presidenta encargada puso énfasis en la importancia de mantener la soberanía y la tranquilidad social en una coyuntura caracterizada por la incertidumbre y la presión de actores internacionales.

El medio relató que la remoción de Padrino López de un cargo sostenido durante diez años marca el fin de una era en el control institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al mismo tiempo que abre el escenario para un reordenamiento de prioridades a nivel nacional y un reacomodamiento en las líneas de mando, que pueden influir sobre el equilibrio y la efectividad del control territorial y de seguridad en Venezuela.

La fuente citada apunta también que la reestructuración del alto mando militar forma parte de un proceso más amplio de ajustes dentro del gobierno provisional, con el objetivo de fortalecer la autoridad del actual liderazgo en un contexto que exige respuestas rápidas y eficientes a situaciones de crisis y a la necesidad de legitimación frente a la comunidad internacional.