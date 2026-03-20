Aterriza en Ecuador 'Lobo Menor', supuesto autor intelectual del asesinato del candidato Villavicencio

La llegada de Ángel Esteban Aguilar, conocido como 'Lobo Menor', a Ecuador tras su arresto en México ha intensificado la atención pública sobre los procedimientos judiciales y de seguridad que enfrenta el país, en un contexto donde la defensa de Aguilar advierte por su integridad física en prisión y denuncia posibles irregularidades en la extradición. Según detalló el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, en declaraciones recogidas por la prensa y difundidas a través de redes sociales, Aguilar aterrizó en Guayaquil la noche del jueves, en cumplimiento de una orden internacional por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Tal como informó el propio Reimberg, la detención de Aguilar en México se produjo luego de que el acusado lograra huir de la justicia ecuatoriana en el año 2022, tras obtener libertad condicional y salir primero hacia Colombia y posteriormente asentarse en México bajo una identidad falsa.

El medio consignó que Aguilar no solo es identificado como una figura clave en la organización criminal Los Lobos, sino que la policía y la fiscalía ecuatorianas lo vinculan a crímenes que incluyen homicidio, narcotráfico, extorsión y evasión de la justicia, en el marco de una estrategia transnacional para escapar de la persecución policial. Según publicó la prensa ecuatoriana, el ministro John Reimberg catalogó a 'Lobo Menor' como "uno de los delincuentes más buscados del continente", detallando la importancia del arresto para las autoridades y compartiendo imágenes del arribo de Aguilar a Ecuador.

Entre los antecedentes ligados a Aguilar se halla su relación familiar al jefe de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', quien permanece detenido en España desde noviembre de 2025 a la espera de su extradición a Ecuador. El medio reportó que Reimberg subrayó la relevancia de ambos personajes en el funcionamiento de la banda Los Lobos, considerada responsable de distintos delitos de alto impacto a nivel regional.

En el contexto carcelario ecuatoriano, el ministro aludió a la reciente apertura de una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Marta, diseñada bajo la inspiración del modelo carcelario salvadoreño del Cecot, impulsado por el presidente Nayib Bukele. Reimberg indicó que la infraestructura se destinó a albergar a jefes y miembros significativos del crimen organizado, incluyendo a 'Lobo Menor', en un intento de frenar la violencia derivada de las mafias penitenciarias.

La defensa legal de Aguilar, a cargo del abogado Gustavo Salazar, criticó duramente el procedimiento que terminó con la entrega de su cliente a la justicia ecuatoriana. En entrevista para Caracol Radio y reproducida por diversos medios, Salazar sostuvo: "Nunca se puede hacer una expulsión si no hay ciertos requisitos de ley (...) Es vergonzoso que Colombia, como Estado supuestamente soberano, haya entregado a este caballero violando tratados internacionales". De acuerdo con Salazar, la extradición de Aguilar desde Colombia estaría viciada por prevaricación y por no haberse garantizado su seguridad personal. El defensor enfatizó que la legislación internacional impide la expulsión de individuos cuando existe la probabilidad real de que su vida esté en peligro, planteando la presentación de denuncias contra la Interpol y el presidente colombiano, Gustavo Petro.

El asesinato de Villavicencio, ocurrido a poco más de una semana de las elecciones presidenciales, expuso drásticamente la magnitud del deterioro de la seguridad pública en Ecuador, un país que en las primeras décadas del siglo XXI llegó a ser considerado entre los más seguros en Sudamérica. El medio recordó que por este crimen ya han sido juzgadas y sentenciadas cinco personas como autores materiales, incluyendo a Edwing Angulo, apodado 'Invisible', señalado como uno de los líderes operativos de Los Lobos, y al sicario Jules Osmil C., quien antes de ser asesinado en prisión declaró sobre la presunta autoría intelectual de Aguilar en el crimen.

Según relató la fuente, la muerte de Villavicencio reconfiguró la percepción nacional sobre la influencia de las organizaciones criminales y aceleró acciones gubernamentales orientadas a fortalecer las capacidades del Estado para la captura y procesamiento de cabecillas delictivos. La extradición de figuras jerárquicas como Aguilar y el seguimiento internacional sobre los procedimientos de extradición reflejan las tensiones diplomáticas y judiciales asociadas a la cooperación regional en materia de seguridad.

La permanencia de Wilmer Chavarría en una prisión española, en espera de su entrega a Ecuador, y el aterrizaje de Aguilar tras su arresto en México, configuran un escenario en el que la política nacional ecuatoriana de combate al crimen organizado enfrenta retos con impacto regional. El medio indicó que las declaraciones de las autoridades y la defensa ilustran tanto la apuesta del gobierno por la ejemplaridad jurídica como las controversias legales vinculadas a los procedimientos de extradición y reclusión de actores centrales en el crimen organizado.