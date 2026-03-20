Arcos Dorados cierra 2025 con unas ganancias de 183,8 millones de euros, un 42,9% más, y anuncia dividendos

El programa de fidelización de Arcos Dorados superó los 27 millones de miembros registrados a finales de 2025, y alcanzó una presencia en más del 90% de sus locales operativos. Este crecimiento, junto al avance en ventas digitales —que ya representan el 61% de los ingresos totales—, fue uno de los factores destacados en los sólidos resultados que la compañía presentó para el cierre del año, según consignó el medio original.

De acuerdo con la información publicada, Arcos Dorados, principal franquiciado de McDonald's en América Latina y el Caribe, registró ganancias netas atribuidas por 212,1 millones de dólares (183,8 millones de euros) en 2025. Este monto representa un aumento del 42,9% en comparación con el resultado obtenido en 2024. Los ingresos totales alcanzaron los 4.678 millones de dólares (4.054 millones de euros), un avance del 4,7%. El crecimiento abarcó tanto las ventas en restaurantes propios, que ascendieron a 4.465 millones de dólares (3.869 millones de euros), como las ventas asociadas a locales franquiciados, que sumaron 213,1 millones de dólares (184,7 millones de euros), con aumentos interanuales del 4,6% y 4,8%, respectivamente.

Brasil se mantuvo como el principal mercado para Arcos Dorados, aportando el 37,8% de la facturación global. El resto de los países sudamericanos contribuyó con el 35,1% del total, mientras que Norteamérica concentró el 27,1% del negocio. Según detalló el medio citando datos de la empresa, los costos operativos y otros gastos sumaron 4.314 millones de dólares (3.739 millones de euros), lo que representó un incremento del 4,1% respecto al año anterior.

Durante el último trimestre de 2025, las ganancias reportadas descendieron un 56,9%, situándose en 25,2 millones de dólares (21,8 millones de euros), aunque la facturación creció un 10,8% y llegó a 1.267 millones de dólares (1.098 millones de euros). El desglose de resultados incluyó un beneficio fiscal neto proveniente de Brasil equivalente a 33,8 millones de dólares (29,3 millones de euros) en el cuarto trimestre y un total anual de 159 millones de dólares (137,8 millones de euros), importes que la empresa espera materializar en efectivo en los próximos cinco años, según informó el medio.

El resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) de Arcos Dorados ascendió a 575,2 millones de dólares (498,5 millones de euros) durante 2025, registrando una subida del 15% respecto al ejercicio anterior. Para los últimos tres meses del año, este indicador fue de 172,7 millones de dólares (149,7 millones de euros), con un incremento interanual del 17,2%.

Luis Raganato, consejero delegado de la compañía, resaltó que “las ventas digitales a través de la aplicación móvil, el servicio a domicilio y los puestos de autoservicio supusieron el 61% del total en 2025”. Además, subrayó la relevancia del programa de fidelización que, a cierre de año, contaba con más de 27 millones de miembros, reflejando el avance en la digitalización de las operaciones.

En lo que respecta a los planes para el año siguiente, Arcos Dorados proyecta la apertura de entre 105 y 115 nuevos restaurantes y prevé destinar un gasto de capital —capex— de entre 275 y 325 millones de dólares (238,3 y 281,7 millones de euros). Sobre la retribución a los accionistas, el consejo de administración de la compañía aprobó la distribución de un dividendo total de 0,28 dólares (0,24 euros) por acción, a pagarse en cuatro cuotas con fechas previstas para el 2 de abril, 26 de junio, 25 de septiembre y 29 de diciembre de 2026, según publicó el medio original.