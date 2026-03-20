Alejandra Rubio suelta la bomba en su primera entrevista: "Voy a ser madre otra vez"

“Las pruebas médicas recomendaron esperar antes de hacer pública la noticia”, explicó Alejandra Rubio, detallando que los especialistas consultados le aconsejaron no compartir su embarazo hasta haber superado las primeras semanas, debido a la complejidad que suele experimentar en esta etapa. Rubio decidió confirmar que está esperando un hijo en el programa “De viernes”, donde expresó que se encuentra cerca de la semana 15 de gestación y que espera ampliar su familia en las próximas Navidades.

Según informó el medio que transmitió la exclusiva, Alejandra Rubio eligió el plató presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta para hacer su anuncio empleando una dinámica inspirada en una escena de la película “Love Actually”. La colaboradora fue pasando una serie de carteles en los que se leía: “Tengo una noticia que anunciar”, “que me hace muy feliz”, “estas Navidades seremos uno más”, “la familia crece” y “voy a ser madre otra vez”. Explicó durante la transmisión que había deseado compartir la novedad antes, pero que prefirió esperar el momento autorizado por el criterio médico.

Tal como publicó “De viernes”, la reacción de los familiares cercanos resultó estar marcada por la sorpresa y la emoción. Rubio compartió que los cuatro abuelos ya conocen la noticia y que “están muy contentos”. Añadió que, para algunos miembros de la familia, la confirmación fue inesperada y consideraron que el anuncio era “pronto”, aunque todos terminaron recibiéndolo como motivo de alegría. En la pantalla del estudio, destacaban imágenes de Terelu Campos sonriente y visiblemente emocionada al ver a su hija confirmar su embarazo, dando cuenta de la importancia del momento para la familia.

Rubio expuso ante la audiencia que sus embarazos no suelen ser sencillos ni física ni emocionalmente. En los primeros compases del programa reveló algunos detalles acerca de las alteraciones que el embarazo ya ha provocado en su vida diaria, como la incorporación de ciertos alimentos a la lista de restricciones, aludiendo a la necesidad de cuidados especiales. De acuerdo con “De viernes”, la hija de Terelu Campos señaló que el sexo del nuevo miembro de la familia se conocerá en las próximas semanas.

La noticia llega tras un periodo marcado por polémicas en el entorno del corazón, en el cual los nombres de Carlo Costanzia y Laura Matamoros estuvieron presentes en los debates mediáticos recientes. De acuerdo con el medio, el anuncio de Rubio fue el centro de atención en su primer encuentro en profundidad con el público tras estas situaciones, dando un giro a la narrativa mediática reciente sobre su vida personal.

Al decidir dar la noticia fuera del espacio televisivo donde habitualmente colabora, Rubio optó por reservar la primicia para “De viernes”. Según recogió el medio, la decisión de este escenario y el formato del anuncio formaron parte de un deseo personal de hacer del momento algo especial y distinto. Durante la entrevista, expuso que había sentido “ganas de anunciarlo”, pero que buscó el contexto adecuado siguiendo las indicaciones de los médicos y atendiendo a la evolución del embarazo hasta superar el primer trimestre.

Al cierre de la intervención, la nieta de María Teresa Campos reiteró que la familia se ampliará en diciembre, con la llegada de un nuevo miembro esperado por todos tras la confirmación de que el embarazo alcanza ya las casi quince semanas de gestación. “De viernes” detalló que el ambiente durante la transmisión estuvo marcado por manifestaciones de alegría, tanto de la protagonista como del resto de la familia, para quienes la etapa que se abre supone un motivo de celebración mientras esperan la llegada del bebé en torno a las próximas festividades navideñas.