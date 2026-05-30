Agencias

Noboa le dice a candidato de ultraderecha colombiana que el 1 de junio levantará aranceles

Guardar

Bogotá, 29 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes, en una conversación con el candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que el 1 de junio levantará los aranceles impuestos a los productos colombianos a comienzos de año alegando problemas de seguridad en la frontera.

"Desde el primero de junio tendrán levantada la tasa de seguridad y habrá cero por ciento de tasa de seguridad", dijo Noboa en la conversación con De la Espriella, que el candidato divulgó en sus redes sociales a dos días de las elecciones presidenciales del próximo domingo. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Flávio Bolsonaro afirma que Lula es presionado por facciones terroristas o las integra

Infobae

Petro llama a votar en las elecciones y asegura que definirán "el futuro real de Colombia"

Infobae

El director Jorge R. Gutiérrez abandona su proyecto de serie generado por IA de Amazon

Infobae

EE.UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a tres presuntos narcotraficantes

Infobae

El presidente de Perú cambia al ministro de Trabajo tras denuncias vinculadas a Castillo

Infobae