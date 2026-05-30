Agencias

La Habana confirma la reunión militar de alto rango entre Cuba y EE.UU.

Guardar

La Habana, 29 may (EFE).- El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar) informó que este viernes mantuvieron una reunión el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de esa institución militar, el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, General Francis L. Donovan.

En un escueto comunicado publicado en las redes sociales, el Minfar indicó que el encuentro tuvo lugar "por acuerdo de ambas partes".

Además señaló que "ambas delegaciones valoran de positivo el encuentro, donde se abordaron temas vinculados con la seguridad entorno al perímetro divisorio del enclave militar", en referencia a la base naval de EE.UU. en Guantánamo (extremo este de Cuba). EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

EEUU sanciona a ocho iraníes acusados de fraude por obtener material tecnológico americano y venderlo a Teherán

EEUU sanciona a ocho iraníes acusados de fraude por obtener material tecnológico americano y venderlo a Teherán

Mueren al menos tres civiles en una nueva tanda de ataques con drones en la región rusa de Bélgorod

Mueren al menos tres civiles en una nueva tanda de ataques con drones en la región rusa de Bélgorod

Maestros mexicanos intensifican sus protestas con la toma del aeropuerto de Oaxaca

Infobae

Nicaragua autoriza ingreso de tropas de Rusia, China, EEUU y Cuba en casos de cooperación

Infobae

EEUU ve "indispensable" la seguridad en Haití antes de unas elecciones con fecha incierta

Infobae