La Habana confirma la reunión militar de alto rango entre Cuba y EE.UU.

La Habana, 29 may (EFE).- El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar) informó que este viernes mantuvieron una reunión el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de esa institución militar, el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, General Francis L. Donovan.

En un escueto comunicado publicado en las redes sociales, el Minfar indicó que el encuentro tuvo lugar "por acuerdo de ambas partes".

Además señaló que "ambas delegaciones valoran de positivo el encuentro, donde se abordaron temas vinculados con la seguridad entorno al perímetro divisorio del enclave militar", en referencia a la base naval de EE.UU. en Guantánamo (extremo este de Cuba). EFE

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