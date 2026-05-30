Gobierno y empresarios ratifican precio de 24 productos básicos por menos de 53 dólares

Ciudad de México, 29 may (EFE).- El Gobierno mexicano ratificó este viernes un acuerdo con tiendas de autoservicio, empresarios y agroindustrias para mantener en 910 pesos (52,44 dólares) el precio de 24 productos de la compra básica del paquete contra la inflación y la carestía (Pacic).

“No hay nada que le haga más daño a la economía y particularmente a las familias de menos recursos que la inflación, porque representa adquirir menos y afectar la vida familiar", destacó Sheinbaum durante el evento en Palacio Nacional.

Además, señaló que muchos países del mundo "están viviendo una inflación muy grande" por el aumento en el precio de los combustibles, producto de la guerra en Irán y del cierre del Estrecho de Ormuz.

La renovación del Pacic integra a 20 empresas productoras y 12 cadenas de autoservicio, es decir, 32 empresas, en las que la canasta básica mantendrá este precio, al menos, por los próximos seis meses.

En noviembre de 2024, un mes después de que Sheinbaum asumiera la presidencia, el paquete bajó de 1.039 pesos (unos 60 dólares) a los actuales 910 pesos, y este viernes se ratificó por cuarta ocasión.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora destacó que el Pacto "muestra una estrategia de concertación exitosa apoyada por el esfuerzo de los proveedores y tiendas de autoservicio participantes, manteniendo precios promedio 6 % por debajo de los 910 pesos".

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Recordó que en las últimas semanas el país enfrentó "una presión en los precios de algunos productos perecederos", por lo que la presidenta llamó a productores y comercializadores a reducir "las presiones alcistas".

Precisó que ese acercamiento contó con el respaldo de los productores de todo el país, centrales de abasto, comercializadores y tiendas de autoservicio "con el compromiso de reducir los márgenes de intermediación para minorar el incremento de precios".

El acuerdo incluye señalizar en todas las tiendas de autoservicio los 24 productos de la canasta básica, con el objetivo de que los consumidores puedan adquirirlos en el precio meta estipulado.

Entre los empresarios participantes están productores de carne, jitomate, papa, chile, entre otros perecederos; así como tiendas de autoservicio y expendedores de tortilla.

El pasado 22 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la tasa de inflación en México cayó al 4,11 % en la primera quincena de mayo, menor al 4,45 % que registró en todo abril, y mantiene su tendencia a la baja luego de tres meses consecutivos al alza.

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El pasado 16 de abril el Gobierno mexicano presentó una estrategia para contener la inflación, basada en subsidios a combustibles, acuerdos con productores y comercios, así como medidas para mejorar la logística de distribución de alimentos.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3,69 %, su menor nivel en cinco años, tras el 4,21 % del 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.

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