'Therese' empezará a debilitarse el domingo pero las precipitaciones continuarán la semana que viene en Canarias

Las precipitaciones en Canarias podrían superar los 300 litros por metro cuadrado en zonas de La Palma y Tenerife, según las previsiones meteorológicas. Estos valores, reportados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), implican riesgos de crecidas en barrancos, deslizamientos de tierra y posibles inundaciones, además de afectar infraestructuras y principales vías de comunicación en el archipiélago. La alerta de los servicios meteorológicos pone el foco en el impacto directo que podrían tener estas lluvias, especialmente en islas como La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde también se esperan fuertes rachas de viento y temporal marítimo.

De acuerdo con lo publicado por la AEMET, la borrasca denominada 'Therese', que domina actualmente las condiciones climáticas de Canarias, comenzó a intensificarse el miércoles al oeste de la Península Ibérica y a partir del jueves ha desarrollado un episodio de tiempo adverso. Este episodio se va extendiendo con la llegada sucesiva de frentes y líneas de inestabilidad, lo que genera una combinación de lluvias intensas, ráfagas de viento muy fuertes y temporal marítimo generalizado. El centro de 'Therese' se localizaba el jueves al noroeste del archipiélago, lo cual ha provocado una rotación importante e incremento en la intensidad de los vientos, ahora predominantes de componente oeste y suroeste.

Tal como detalló la AEMET, la situación meteorológica ha traído consigo vientos con rachas que pueden sobrepasar los 90 kilómetros por hora en zonas de cumbres, medianías y vertientes expuestas de las principales islas, mientras que en el resto del territorio se prevén hasta 70 kilómetros por hora. El fenómeno marítimo adverso se traduce en olas que rebasan los cinco metros, especialmente en el oeste y sur de La Palma y en El Hierro, dificultando el tráfico marítimo y generando precaución entre la ciudadanía y autoridades portuarias.

Respecto a las precipitaciones, las previsiones señalan que los chubascos serán particularmente intensos en las islas occidentales y en las zonas del sur de Gran Canaria. Las lluvias presentan características de persistencia y, en ocasiones, van acompañadas de tormentas, con una probabilidad de que se produzcan acumulados muy relevantes en las cumbres, medianías y laderas orientadas al suroeste. También se mantiene la alerta ante la posibilidad de granizo pequeño en algunas áreas. Por su parte, la cota de nieve se sitúa alrededor de los 1.800 a 1.900 metros en las cumbres de La Palma y Tenerife, con expectativas de ascenso en los días siguientes.

El viernes, informó la AEMET, el sistema frontal principal continuará su desplazamiento, afectando a todas las islas y extendiendo las lluvias a las islas orientales. La madrugada de ese día podría mantener episodios de lluvia fuerte, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, con aportes hídricos que podrían agravar los riesgos de crecidas, inundaciones y daños a infraestructuras. Durante estas horas se espera un repunte de la inestabilidad, con chubascos acompañados de tormentas y ráfagas de viento muy intensas, principalmente en las vertientes expuestas y cumbres de La Palma y Tenerife.

El temporal marítimo persistirá, con olas que continuarán superando los cinco metros en las áreas previamente señaladas. La combinación de estos fenómenos meteorológicos podría provocar la caída de ramas, árboles y otros elementos, así como daños en bienes y servicios fundamentales. Los trayectos entre islas y el transporte local podrían sufrir alteraciones y retrasos debido a las condiciones adversas.

De acuerdo con la nota de la AEMET, durante el fin de semana persistirá la tendencia de inestabilidad, alimentada por la llegada de nuevas bandas de precipitación. A partir del sábado por la noche y el domingo, las proyecciones apuntan a un debilitamiento gradual de 'Therese'. Sin embargo, la intensidad del viento seguirá siendo notable, con posibles ráfagas muy fuertes por encima de los 90 kilómetros por hora en zonas altas o a sotavento, especialmente durante el domingo. Las lluvias intensas y persistentes seguirán focalizadas en las áreas de mayor relieve, con acumulados significativos a lo largo de la semana.

Para el domingo 22, la previsión de la AEMET estima que la fuerza del viento disminuirá de forma relevante, aunque podrían observarse ráfagas locales de intensidad muy fuerte en zonas expuestas. No obstante, las lluvias seguirán registrándose de forma generalizada, sobre todo en el este, sur, medianías y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde los valores acumulados de jornadas previas incrementan el riesgo de desbordamientos y arrastres.

A partir del lunes, según consignó la AEMET, el escenario más probable es que la borrasca 'Therese' continúe perdiendo intensidad, aunque las condiciones permanecerán inestables. La persistencia de precipitaciones se mantendrá durante los primeros días de la semana, aunque con acumulados progresivamente menores. Se espera que a partir del martes el viento cambie hacia componente noreste, lo que podría modificar la distribución de las lluvias en el archipiélago.

En todo el episodio, la Agencia Estatal de Meteorología destaca la posibilidad de que los fenómenos meteorológicos impacten de forma relevante en la vida cotidiana de los habitantes y servicios de Canarias. Las autoridades y servicios de emergencia permanecen atentos ante la evolución de la situación, debido a los riesgos de inundaciones, cortes de vía y posibles daños materiales, según publicó la AEMET en sus avisos y actualizaciones especiales.