Prohens visitará este viernes una escuela de formación profesional de la República Dominicana

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este viernes la Escuela de Formación Técnico Profesional Villa Suiza, en la República Dominicana.

Continuando con el viaje oficial a República Dominicana y Puerto Rico, Prohens participará a las 11.00 horas --16.00 horas en España-- en el acto junto con el viceministro de Turismo para la Cooperación Internacional del Gobierno dominicano, Carlos Peguero.

La Escuela es uno de los centros de enseñanza del país caribeño incluido en el convenio firmado entre el Gobierno dominicano, el Govern y otras entidades en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) el pasado mes de enero.

A la visita asistirán también la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Maira Morla, la presidenta de la Asociación de Inversores de Ámbito Internacional (Inverotel), Encarna Piñero, y el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari.