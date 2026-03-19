Los mensajes más tiernos de nuestras famosas en el Día del Padre

El 19 de marzo es un día marcado en rojo en el calendario de todos y todas al ser la fecha en la que se celebra el Día del Padre. Y como no podía ser de otra manera, nuestras famosas han utilizado sus redes sociales para felicitar de una manera muy especial bien a sus padres, o bien a sus parejas (o exparejas) para homenajearles y reconocer públicamente que son unos auténticos padrazos.

Alice Campello, Victoria Federica, Paula Echevarría, Alejandra Rubio, Laura Matamoros, Paloma Cuevas, Anabel Pantoja, o Tamara Gorro, entre otras, han cumplido con la tradición y no han dejado pasar la ocasión de compartir con sus seguidores diferentes mensajes que son pura ternura y que, en el caso de la modelo italiana y de la novia de Cayetano Rivera, reflejan lo felices que están de haber escogido a Álvaro Morata y a Ezequiel Garay como papás de sus pequeños a pesar de que sus matrimonios no funcionasen.

Demostrando la maravillosa relación que tiene con su padre, Jaime de Marichalar, Victoria Federica ha compartido una imagen en blanco y negro de ella de pequeña apoyada cariñosamente sobre la cabeza del exmarido de la infanta Elena, prescindiendo de acompañar su felicitación con algún tipo de texto, aunque sí ha añadido el emoticono de un corazón.

Después de su separación definitiva a principios de 2026 con la firma de su divorcio, Alice Campello ha felicitado a Álvaro Morata con una preciosa imagen del futbolista abrazado a sus cuatro hijos y unas palabras en italiano de lo más significativas que reflejan su cordialidad tras su ruptura: "Muchas felicidades al papá de mis pequeños que es un súper papá".

Paloma Cuevas también ha querido rendir homenaje a su padre, Victoriano Valencia, con un precioso mensaje en el que ha expresado que "eres mi bendición, mi adoración, mi principio y mi fin, mi mejor amigo, mi refugio, mi ejemplo a seguir, mi héroe de cuento* ¡Sabes cuánto te quiero!". "Mil años que yo viviera nunca serían suficientes para devolverte todo el amor que tú me has dado desde el día que nací. Afortunada por tenerte, por ser tu hija, por haberme hecho sentir tan querida desde que era un bebé, por saber siempre que tu familia éramos tu prioridad, tu ilusión y tu razón de vivir. Tu sonrisa ilumina mi vida. Eres pura bondad. ¡Maestro de la vida!Mi orgullo, mi amor eterno" ha añadido junto a una instantánea de padre e hija de lo más cómplices.

Recuperándose poco a poco del problema de salud que la ha obligado a aparcar sus compromisos profesionales mientras afianza a pasos agigantados su relación con Cayetano Rivera, Tamara Gorro ha felicitado no solo a su padre y a su abuelo, sino también a su exmarido Ezequiel Garay, demostrando el inmenso cariño que siente por el padre de sus hijos Shaila y Antonio: "Muchas felicidades papi. Disfruta mucho de tu viaje que a la vuelta te achuchamos. Te queremos" ha escrito junto a una imagen del exfutbolista abrazando a sus pequeños.

Igual que Paula Echevarría, que además de a su progenitor también ha querido dedicar unas palabras a su novio Miguel Torres, padre de su hijo Miki ((4). "A ti papá, por enseñarme tanto, cuidarme tanto, darme tanto amor.. Si creo que soy capaz de todo es porque tu me lo has hecho ver así.. mi mayor admirador.. y al que más admiro, te quiero. Y a ti pichón, por estar tan presente, cuidar de Miki con esa entrega y construir cada día recuerdos maravillosos que le durarán para toda la vida. Te queremos" ha publicado en su cuenta de Instagram.

En su segundo 19 de marzo como papá, y envueltos en rumores de embarazo que por el momento se resisten a confirmar, Alejandra Rubio ha compartido una historia con una imagen de Carlo Costanzia abrazando a su hijo Carlo Jr (1) con adoración. "Feliz día papá. Te amamos" ha escrito junto a un corazón rojo.

Aunque ante las cámaras Laura Matamoros se ha mostrado al margen del complicado momento que atraviesa su padre Kiko Matamoros después de que la Fiscalía haya pedido 5 años de cárcel para él y una indemnización de más de 600.000 euros por un presunto delito de ocultación de sus bienes, sí ha querido mostrarle su apoyo con un emotivo mensaje en el Día del Padre: "Daddy. Doy gracias de tenerte y disfrutarte lo que podemos. Ojalá no me faltes nunca, porque no creo que sepa vivir sin ti" ha reconocido, acompañando su felicitación de una imagen del colaborador de joven.

Por último, Anabel Pantoja se ha acordado en esta fecha tan señalada no solo de su novio David Rodríguez, papá de su hija Alma (1), sino también de su propio padre, Bernardo Pantoja, fallecido en noviembre de 2022. "No te fuiste. Te quedaste en Alma. Te veo en su barbilla" ha revelado en sus historias junto a varias imágenes junto al hermano de Isabel Pantoja.