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La Organización Marítima Internacional pide un corredor marítimo "seguro" en el estrecho de Ormuz

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El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) ha instado a poner fin "inmediatamente" a todos los ataques contra buques en aguas de la región de Oriente Próximo y ha pedido un corredor marítimo "seguro" en el estrecho de Ormuz.

La declaración, firmada por los países que forman el Consejo, insta a establecer un "marco marítimo seguro" para facilitar la evacuación de los buques mercantes actualmente varados en el estrecho y proteger las vidas de los marineros, así como garantizar la seguridad del transporte marítimo comercial.

"Estoy dispuesto a comenzar de inmediato negociaciones para establecer un marco humanitario que permita evacuar todos los buques y marineros atrapados. Sin embargo, para que esto se materialice, necesitaré la comprensión, el compromiso y, sobre todo, acciones concretas de todos los países e interesados pertinentes", ha indicado el secretario general de la organización, Arsenio Dominguez, en su discurso durante una sesión "extraordinaria".

La declaración también pide a los Estados miembro que garanticen el suministro continuo de agua, alimentos, combustible y otros bienes esenciales a los buques que actualmente no pueden salir de la región, solicitando así cambios en las tripulaciones "para salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de los marineros afectados".

El texto condena además las amenazas y los ataques contra buques y el supuesto cierre del estrecho de Ormuz en virtud de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que también recuerda que el ejercicio de los derechos y libertades de navegación por parte de buques mercantes y comerciales debe ser respetado de conformidad con el Derecho Internacional.

El Consejo de la OMI --del que no forma parte Irán, aunque sí es miembro de la organización-- ha debatido durante las jornadas del 18 y 19 de marzo en sesión "extraordinaria" las repercusiones que tiene para el transporte marítimo el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

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