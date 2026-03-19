La borraca Therese pone en aviso a 4 CCAA y Melilla, por olas, viento, lluvia, con Canarias y Andalucía en nivel naranja

El archipiélago canario se sitúa como la región con mayor incidencia meteorológica debido a la borrasca Therese, que, según detalló la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), traerá consigo episodios de viento de gran intensidad, impactos por olas y precipitaciones, además de nevadas en zonas elevadas de las islas. De acuerdo con la información publicada por la AEMET, se han activado alertas de nivel naranja específicamente por vientos en áreas de Gran Canaria y también en La Palma y Tenerife, así como por oleaje en La Palma y El Hierro, sumando alertas amarillas por viento en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, y por oleaje en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife.

La predicción de la AEMET indica que, durante este jueves, varias comunidades autónomas y Melilla permanecerán en distintos niveles de alerta a causa de las adversas condiciones meteorológicas asociadas a Therese. Entre las regiones notificadas se encuentran Andalucía, la Comunidad Foral de Navarra, Melilla y el archipiélago canario, mostrando este último el mayor abanico de fenómenos climáticos previstos. Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife figuran bajo alerta por lluvias, mientras La Palma y Tenerife suman el riesgo por nevadas debido a la presencia de acumulaciones considerables por encima de los 1800 a 2000 metros de altitud.

A nivel peninsular también se esperan incidencias relevantes, según consignó la AEMET. Andalucía afronta dos alertas de nivel naranja en Almería y Granada por oleaje, mientras mantiene avisos amarillos en Cádiz y Málaga, así como en Almería y Cádiz por viento. En la vertiente cantábrica de Navarra, el aviso corresponde a vientos fuertes; y en la costa de Melilla se ha alertado por posible oleaje peligroso.

Therese dejará cielos predominantemente nubosos o cubiertos en Canarias, junto con precipitaciones que, según especificó la AEMET, tenderán a ser intensas y persistentes en las islas de mayor relieve y más ocasionales en las islas orientales. Las nevadas, además de afectar a La Palma y Tenerife, podrían dejar acumulaciones significativas en cotas superiores al umbral mencionado por el organismo meteorológico estatal.

Las repercusiones de la borrasca en la Península también incluirán aumento de la nubosidad y lluvias en el suroeste, especialmente en Extremadura, Andalucía occidental y Huelva, aunque se prevé menor intensidad salvo en Huelva, donde la persistencia de las precipitaciones será la nota destacada.

En cuanto a los fenómenos asociados al Mediterráneo, AEMET señaló que la entrada de humedad provocará cielos nubosos o intervalos nubosos en los tercios este y nordeste peninsulares, áreas del Estrecho y Melilla. En la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña se anticipan bancos de niebla matinales en zonas elevadas y precipitaciones débiles de carácter disperso, además de la probabilidad de lluvias sobre el Estrecho y Melilla y chubascos aislados por la tarde en áreas del Pirineo, con posible extensión ocasional hacia las Baleares.

La situación en el resto del territorio nacional apunta a cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, y durante la tarde la nubosidad de evolución podría incrementarse en áreas montañosas. El sur y el oeste peninsular podrían experimentar episodios de ligera calima.

La temperatura máxima se prevé en ascenso en el suroeste peninsular, mientras que en el norte y el este tenderá a disminuir, con descensos notables previstos en el entorno del Pirineo, el Cantábrico oriental y en zonas interiores de la Comunidad Valenciana y áreas colindantes. El pronóstico de la AEMET detalla también que las mínimas aumentarán en Baleares, Andalucía occidental y en las costas del este y sureste peninsular, al tiempo que en los sistemas montañosos del tercio oriental y el oeste de la meseta Norte habrá bajadas. En el resto del territorio los cambios serán menos significativos. Se prevén heladas débiles en cotas elevadas del Pirineo, la Ibérica y las islas Canarias.

La predicción incorpora, junto con el resto de fenómenos, un episodio de viento con predominio de la componente este en la Península, que irá de flojo a moderado, con intervalos y rachas muy intensas del sur en el Cantábrico oriental y de levante en los litorales sureste, así como en el Alborán y Cádiz, extendiéndose la posibilidad de rachas muy fuertes a sierras próximas. En el archipiélago balear se anotará viento moderado del nordeste, mientras que en Canarias el viento soplará del suroeste, alcanzando fuerza fuerte con ráfagas muy intensas.

En el contexto de la inestabilidad meteorológica que presenta la borrasca Therese, la AEMET ha actualizado continuamente sus previsiones, proporcionando detalles y alertas para las distintas regiones afectadas. La combinación de vientos intensos, precipitaciones significativas, oleajes peligrosos y episodios de nieve en altitud define el impacto previsto de este sistema frontal tanto en islas como en zonas peninsulares y marítimas.