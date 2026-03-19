La argentina Compañía Mega invertirá 311,5 millones de euros en el yacimiento de Vaca Muerta

La mayor parte del volumen de producción logrado tras la modernización prevista por Compañía Mega se destinará a la exportación en forma de GLP (propano-butano) y gasolina, según datos incluidos en el proyecto de inversión presentado para acceder al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (Rigi), publicó Bloomberg Línea. Esta estrategia contempla que aproximadamente el 80% de la producción incrementada se oriente a mercados internacionales, mientras que el 20% restante se comercializará en el mercado interno argentino bajo la forma de etano, insumo clave para la industria petroquímica nacional.

Según detalló Bloomberg Línea, la firma proyecta invertir 360 millones de dólares (equivalentes a 311,5 millones de euros) a lo largo de los próximos tres años, con el objetivo de incrementar en un 27% el volumen total de producción. El plan contempla mejorar la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de compuestos líquidos derivados del petróleo y gas natural provenientes de Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de hidrocarburos no convencionales en el mundo, ubicado en la provincia de Neuquén, Argentina.

El proyecto implica la construcción de dos nuevas plantas de rebombeo: una en General Roca, en la provincia de Río Negro, y otra en La Adela, situada en la provincia de La Pampa. Además, la modernización incluirá el desarrollo de infraestructuras destinadas al acondicionamiento del gas natural y del gas asociado al petróleo en la Planta Separadora Loma La Lata, en la provincia de Neuquén. Bloomberg Línea añadió que también se realizarán una serie de adecuaciones en la Planta Fraccionadora de Bahía Blanca, ubicada en la provincia de Buenos Aires, fundamentales para la logística de transporte y procesamiento de los hidrocarburos extraídos.

Compañía Mega, propiedad en un 38% de YPF, en un 34% de Petrobras y en un 28% de Dow, contempla ejecutar estas reformas como parte de una estrategia integral para aprovechar el potencial de Vaca Muerta y responder al desarrollo energético de Argentina. El consejero delegado de la compañía, Tomás Córdoba, declaró a Bloomberg Línea: "Esta iniciativa nos permite seguir ampliando una infraestructura clave para transformar en realidad el enorme potencial de Vaca Muerta y acompañar el desarrollo energético de Argentina".

Bloomberg Línea explicó que el acceso al régimen especial de incentivos para grandes inversiones representa un elemento relevante en la financiación y viabilidad del proyecto, ya que busca facilitar el aumento de la competitividad y la inserción internacional de la producción argentina. El proyecto presentado ante el Ministerio de Economía se alinea con la política energética nacional, orientada a maximizar los recursos de Vaca Muerta tanto para exportación como para fortalecer la industria petroquímica local, reforzando así los encadenamientos productivos y la demanda de etano en Argentina.

Con la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de bombeo y el resto de las mejoras de infraestructura, Bloomberg Línea señaló que se espera optimizar el sistema de transporte y procesamiento de los líquidos de gas y derivados del crudo, resultando en un salto significativo en la capacidad operativa de la compañía. A su vez, la ampliación programada en la Planta Fraccionadora de Bahía Blanca permitirá abordar el previsto incremento en la recepción, fraccionamiento y despacho de los productos surgiendo del yacimiento de Vaca Muerta.

El plan también destaca por su orientación hacia la exportación: Bloomberg Línea subrayó que el 80% de la producción incrementada se dirigirá esencialmente a mercados internacionales, en tanto que el 20% correspondiente a etano se destinará al abastecimiento de la industria petroquímica argentina, reforzando la estrategia de sustitución de importaciones en este rubro y potenciando el desarrollo industrial con insumos de origen local.

Entre los efectos asociados a este plan inversor, Bloomberg Línea resaltó el impacto que pueden tener estas obras sobre la economía nacional, desde la generación de empleo asociado a los proyectos de infraestructura hasta el efecto multiplicador en la demanda de insumos y servicios vinculados a la cadena de valor hidrocarburífera y petroquímica. El fortalecimiento de la infraestructura energética y el posicionamiento de la Argentina como proveedor relevante de derivados de Vaca Muerta aparecen como objetivos centrales de Compañía Mega, de acuerdo con lo consignado por el medio.

La envergadura de la inversión y el enfoque en la modernización tecnológica fueron enfatizados por Bloomberg Línea, que también remarcó la participación accionaria de tres grandes actores del sector: YPF, Petrobras y Dow, lo que otorga una combinación de experiencia local e internacional en la ejecución del proyecto y en la comercialización de los productos resultantes. En estas condiciones, Compañía Mega exprime la oportunidad de consolidar su posición dentro del segmento de líquidos del gas y derivados del crudo, en línea con la tendencia alcista de demanda internacional de GLP y gasolina.

El documento de presentación para acceder al Rigi, indicó Bloomberg Línea, detalla que todos los trabajos y ampliaciones previstas en General Roca, La Adela, Loma La Lata y Bahía Blanca tienen como meta habilitar y potenciar la cadena de valor vinculada al procesamiento, transporte, fraccionamiento y exportación de líquidos de gas y otros productos obtenidos en la cuenca neuquina, de forma que el país capitalice al máximo su potencial exportador y fortalezca el abastecimiento de insumos clave para la industria nacional.