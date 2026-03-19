Francia doblará su ayuda humanitaria a Líbano hasta los 17 millones de euros

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha anunciado este jueves que su país va a duplicar hasta los 17 millones de euros la ayuda humanitaria para Líbano, destinada a paliar las consecuencias de la escalada del conflicto en Oriente Próximo desde el pasado 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"En solidaridad con el pueblo libanés, arrastrado a una guerra que no ha elegido, duplicamos nuestra ayuda humanitaria a Líbano, elevándola a 17 millones de euros", ha señalado en un breve mensaje en redes sociales.

El jefe de la diplomacia francesa ha hecho el anuncio desde la capital libanesa, Beirut, donde se ha reunido con un grupo de voluntarios --"chalecos rojos"-- de la Orden de Malta que atienden a personas desplazadas a causas de los ataques de Israel.

Más de mil personas, entre ellas 118 niños, han muerto en territorio libanés a causa de los bombardeos efectuados por Israel desde el pasado 2 de marzo, días después de que la ofensiva sorpresa contra Teherán matase al entonces líder supremo iraní. Alí Jamenei.

Los ataques de Israel han provocado asimismo el desplazamiento de más de un millón de personas desde entonces, mientras que otras 125.000, la mitad de ellas menores de edad, han huido a Siria ante la escalada del conflicto, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).