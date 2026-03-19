Feijóo denuncia en Bruselas la "deriva" del Gobierno y critica el choque con EEUU en plena guerra de Irán

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este jueves en Bruselas la "deriva" del Gobierno de Pedro Sánchez en política exterior y ha criticado su "enfrentamiento unilateral" con la administración estadounidense en plena crisis internacional por la guerra en Irán.

"Yo he percibido una preocupación por la deriva del Gobierno de mi país", ha afirmado en declaraciones a los medios tras participar en el encuentro del Partido Popular Europeo (PPE), previa al Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo, donde se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el canciller alemán, Friedrich Merz, entre otros dirigentes europeos.

En este sentido, Feijóo ha advertido de que el Ejecutivo está generando tensiones con socios clave en un momento de elevada inestabilidad geopolítica, al considerar que "un miembro de la Unión Europea no puede intentar utilizar un enfrentamiento unilateral contra la administración norteamericana para buscar unos votos en su país".

"Las naciones han de estar por encima siempre de los líderes o de los gobiernos que en cada momento gestionen o gobiernen cada país. Ningún líder puede creerse con el derecho a convertir la acción exterior o la acción comunitaria en un interés partidista o en un interés personal", ha subrayado.

CRITICA LA "DISPARATADA" POLÍTICA EXTERIOR DE SÁNCHEZ

Según ha señalado, la Unión Europea es una región "que tiene muy claro quiénes son sus aliados", por lo que tiene derecho a "mantenerse neutral" si alguno de ellos decide "actuar en algún lugar del mundo" sin previo pacto, conocimiento ni explicación ante el bloque.

En este contexto, el líder de la oposición ha señalado que la política exterior del Gobierno es "absolutamente disparatada" e "incompatible con los intereses de la Unión Europea y con los intereses de España".

"España tiene que dejar de ser un problema para la Unión Europea", ha insistido, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo está "mucho más interesado en mantener buenas relaciones con el régimen venezolano que en tener una relación respetuosa con la Administración norteamericana".

A su juicio, la UE debe responder con "firmeza, unidad y ambición" ante los conflictos internacionales, y confrontar el régimen iraní, que ha descrito como "una pésima noticia para la libertad, para el respeto a los derechos humanos y para la convivencia en paz en Oriente Medio".

"No podemos mirar para otro lado cuando se están incumpliendo desde hace décadas los derechos humanos en Irán", ha señalado, insistiendo en la necesidad de apostar por "la negociación, la diplomacia y el diálogo" como vías para resolver el conflicto.

"NO NECESITAMOS EJERCICIOS DE NARCISISMO SINO DE REALISMO"

En este sentido, ha señalado que Europa no "puede quedarse estancada en la melancolía", y debe actuar con coherencia ante las tensiones internacionales, reforzando su papel en el escenario global y priorizando su autonomía estratégica.

"No necesitamos ejercicios de narcisismo, sino ejercicios de realismo y ninguna sociedad puede ser libre si pierde su autonomía energética, militar o comercial y, por tanto, la UE está está llamada a ser consecuente con la situación de conflictos que estamos viviendo en el mundo", ha remarcado.

Tras subrayar que España "tiene que dejar de ser un problema para la Unión Europea", ha dicho que ha pedido a los socios europeos "lealtad" con España porque "el hecho de que no estén de acuerdo con el gobierno de España, no significa que en España no haya una alternativa". Según ha abundado, las naciones están por encima de quien las preside en cada momento.

Finalmente, el presidente del PP ha indicado que el Acuerdo UE-Gibraltar afecta a la soberanía de España y, por ello, debe ser sometido a consideración y a votación en el Congreso de los Diputados.