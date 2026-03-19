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El Comité Paralímpico Español lamenta el fallecimiento de Juan Carlos Ramiro, pieza "crucial" del Plan ADOP

Distintas organizaciones y personalidades del ámbito de la discapacidad reconocen la trayectoria de Juan Carlos Ramiro, destacado referente en el impulso de políticas públicas y programas pioneros de apoyo a atletas paralímpicos, expresando condolencias por su partida

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El legado de Juan Carlos Ramiro en la promoción de las políticas públicas a favor de las personas con discapacidad ha recibido nuevas muestras de reconocimiento tras conocerse la noticia de su fallecimiento. Su participación resultó determinante en el impulso del Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (Plan ADOP), que según consignó el Comité Paralímpico Español (CPE), sentó las bases para el desarrollo del deporte paralímpico en España en las últimas décadas. De acuerdo con el comunicado emitido por el CPE, Ramiro trabajó desde el año 2007 al 2010 como director general de Políticas de Discapacidad del Gobierno de España, integrando el equipo del entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad y de Política Social, Amparo Valcarce. La organización destacó la relevancia de Ramiro en el desarrollo legislativo que permitió la materialización de este plan y en el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector privado para impulsar la preparación de deportistas de élite con discapacidad.

Tal como reportó el CPE, estos esfuerzos han posibilitado que el deporte paralímpico español lograra un crecimiento notable, tanto en visibilidad como en rendimiento, en el escenario internacional. El organismo expresó sus condolencias a la familia de Ramiro, señalando la estrecha relación de su entorno con el movimiento paralímpico, especialmente a través de su hijo, David Ramiro, periodista especializado en deporte paralímpico y figura reconocida en la cobertura de este ámbito para la Agencia EFE.

El reconocimiento a la labor de Juan Carlos Ramiro también llegó desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que publicó un mensaje sumándose al pesar por su muerte y describiendo su paso como segundo director general de políticas de discapacidad tras la creación de este organismo en la Administración General del Estado, durante el periodo comprendido entre 2007 y 2010. Según detalló CERMI, durante estos años se registraron avances significativos en los marcos normativos y en el diseño de políticas públicas que beneficiaron a las personas con discapacidad, consolidando derechos y abriendo nuevas posibilidades de integración y desarrollo para este colectivo.

De acuerdo con lo consignado por el medio, el CERMI transmitió formalmente sus condolencias a la familia y círculo cercano del fallecido, agradeciendo la dedicación y el compromiso demostrado a lo largo de su trayectoria profesional. La organización recalcó la influencia de Juan Carlos Ramiro en la evolución de la legislación española vinculada a la discapacidad y subrayó que sus contribuciones dejaron una huella perdurable tanto en la administración pública como en la sociedad civil que defiende los intereses de este colectivo.

El surgimiento del Plan ADOP, basado en un modelo de colaboración público-privada, no solo ha ofrecido apoyo económico a los atletas paralímpicos, sino que también ha contribuido a su inclusión y a la promoción de los valores de superación y excelencia deportiva entre la ciudadanía. Las acciones lideradas por Ramiro facilitaron la captación de patrocinadores del ámbito privado, permitiendo que más deportistas accedieran a los recursos y a la atención especializada necesaria para competir en igualdad de condiciones.

El Comité Paralímpico Español subrayó en su declaración el impacto directo del trabajo de Ramiro en la formación y desarrollo de nuevas generaciones de deportistas con discapacidad, proporcionando estructuras de apoyo que anteriormente no existían y que elevaron los estándares de la competición paralímpica nacional e internacional.

Las reacciones al fallecimiento de Juan Carlos Ramiro reflejan la valoración unánime de su papel como referente en la transformación de las políticas públicas referidas a la discapacidad y el deporte adaptado en España. Tanto el CPE como el CERMI manifestaron que su influencia resultó decisiva para superar barreras y que su legado seguirá presente en los avances y logros del movimiento paralímpico y en las políticas de apoyo a las personas con discapacidad.

El Comité Paralímpico Español concluyó sus homenajes haciendo especial mención a la continua implicación de la familia Ramiro en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, afirmando el reconocimiento generalizado del sector ante la figura de Juan Carlos Ramiro.

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