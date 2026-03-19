Egipto adelanta la hora de cierre de restauración, tiendas y oficinas estatales para reducir el gasto energético

El cierre anticipado de tiendas, oficinas estatales, restaurantes y cafés representa una de las principales acciones incluidas en el nuevo plan del gobierno egipcio para ajustar el consumo energético en el país, en respuesta a las crecientes presiones derivadas de la guerra en Irán. Según informó el diario egipcio 'Al Ahram', la decisión implica que estos establecimientos finalizarán su actividad a las 21.00 horas durante los días laborables y a las 22.00 horas en fines de semana, en tanto que las oficinas públicas concluirán su jornada a las 18.00 horas.

La administración dirigida por el primer ministro Mostafá Madbuli resolvió implementar estas restricciones energéticas a partir del próximo 28 del mes. Tal como publicó 'Al Ahram', el gobierno activará este paquete de medidas por un periodo inicial de un mes, dentro de lo que considera una serie de “acciones decisivas” frente a la inestabilidad que atraviesa el contexto internacional.

El medio egipcio detalló que la estrategia contempla también minimizar la iluminación en las calles y desconectar los grandes carteles de publicidad ubicados en las principales carreteras del país. El objetivo declarado por el Ejecutivo consiste en reducir la demanda eléctrica, que se ha visto agravada por la crisis energética regional y las dificultades logísticas y de abastecimiento.

Entre las disposiciones adoptadas, el gobierno egipcio avalará el uso del teletrabajo para los empleados de la administración pública, permitiendo que completen su jornada laboral a distancia después del cierre anticipado de oficinas. El propio primer ministro explicó que se estudia la posibilidad de ampliar la opción de teletrabajo para algunos trabajadores públicos hasta uno o dos días por semana, en un esfuerzo por consolidar el ahorro energético y limitar el uso de instalaciones y recursos estatales durante el periodo crítico.

Según consignó 'Al Ahram', estas decisiones se desarrollan en respuesta directa a la necesidad de hacer frente a los efectos inmediatos de la guerra en Irán sobre la seguridad energética de Egipto. El incremento de la incertidumbre internacional y la volatilidad en la región han exigido que el gobierno actúe para proteger los suministros eléctricos y garantizar la estabilidad del sistema energético.

La restricción de horarios y la reducción de luminarias públicas representan una adaptación de las políticas habituales de eficiencia para situaciones extraordinarias. En términos de alcance, los cambios afectan a todos los centros comerciales, comercios minoristas, restaurantes y cafés del país, además de modificar el funcionamiento de la administración pública tradicional.

El gobierno justificó estas acciones como recursos imprescindibles para optimizar el uso de la energía en el corto plazo, sin especificar todavía una estrategia más allá del mes inicial previsto. Funcionarios estatales y portavoces oficiales han señalado a 'Al Ahram' que las disposiciones podrían reevaluarse según la evolución de la situación regional y los resultados alcanzados en materia de reducción del consumo.

Este tipo de medidas no se limita al sector privado, ya que el cierre adelantado en las dependencias públicas va acompañado de la directiva para que funcionarios continúen parte de sus tareas desde sus hogares, en una modalidad de teletrabajo que podría ampliarse de manera progresiva tras los balances del primer mes de implementación.

Las autoridades no han dado estimaciones concretas sobre el ahorro energético esperado, pero lograron articular una respuesta coordinada que involucra a diversos sectores, tanto en el espacio público como en las áreas comerciales y estatales, como reportó el diario egipcio.

La disposición de reducir la iluminación nocturna en las calles incluye instrucciones precisas para limitar el uso de lámparas públicas y atenuar la demanda general de electricidad en franjas horarias con menor actividad, intentando equilibrar la necesidad de ahorro con las condiciones básicas de seguridad ciudadana.

En el caso de la publicidad exterior, la orden de apagar los carteles en rutas y autopistas principales persigue la meta de disminuir el consumo eléctrico de grandes anuncios y pantallas, considerados consumidores significativos de energía durante la noche.

El detonante inmediato para la adopción de estas medidas se localiza en la crisis de abastecimiento derivada del conflicto en Irán, que ha impactado los mercados globales de energía y, en particular, la capacidad de los países de la región para acceder a fuentes de suministro seguras y estables.

El primer ministro Mostafá Madbuli declaró que la situación amerita “acciones decisivas”, indicando que, de no intervenir de manera firme, el consumo eléctrico podría desbordar la capacidad de respuesta nacional. De acuerdo con la recopilación realizada por ‘Al Ahram’, el ejecutivo egipcio sigue de cerca la evolución de la crisis y mantiene abierta la posibilidad de extender o ajustar las restricciones en función de los desarrollos internacionales y las necesidades internas de Egipto.