Eugenia Martínez de Irujo, arropada por Tana Rivera, Sofía Palazuelo y numerosas celebrities en su debut como diseñadora

Demostrando que su talento y sensibilidad creativa no tiene límites, Eugenia Martínez de Irujo ha dado un paso más en su faceta de diseñadora conquistándonos por completo. Después de años creando sus propias piezas de joyería para la firma Tous, de triunfar en su faceta de pintora, y de sorprender con sus originales y coloridas vajillas para Sushita, la duquesa de Montoro debuta como diseñadora de moda de la mano de la firma Antik Batik con una colección cápsula sencillamente ideal.

'Felicità' es el nombre de su colaboración con la marca artesana italiana y cuenta con 22 diseños con ese punto bohemio y chic que tanto caracteriza a la hija de la duquesa de Aba, que ha plasmado sus pinturas florales en prendas como vestidos bordados, faldas largas, chalecos, o crop tops, y en complementos como bolsos, logrando una auténtica explosión de vitalidad, color y una factura impecable que promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada.

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Una colección cápsula muy especial que Eugenia y la creadora de Antik Batik, Gabriella Cortese, han presentado este miércoles en una exclusiva velada en el restaurante 'Le Bistroman Atelier' de Madrid y que ha contado, como no podía ser de otra manera, con la presencia de las mujeres de la familia Alba.

Al lado de Andrés Roca Rey desde que sufrió una grave cornada en La Maestranza el pasado 23 de abril, confirmando que su relación está totalmente consolidada a pesar del poco tiempo que llevan juntos, Cayetana Rivera no ha dudado en separarse por unas horas del torero para arropar a su madre en este lanzamiento inolvidable. Radiante, la nieta de Carmen Ordóñez ha desprendido alegría con uno de los diseños de Eugenia para la firma italiana, compuesto por un pantalón tipo bombacho amarillo limón, y chaqueta corta azul pitufo con botonadura frontal, hombreras marcadas, y flores bordadas en amarillo y azul más intenso.

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A la presentación también han asistido Sofía Palazuelo, impecable con uno de los looks estrella de la colección -conjunto de falda larga y top cropped negros con pequeñas florecillas bordadas y abalorios dorados colgantes-, su sobrina Brianda Fitz-James Stuart -hija de su hermano Jacobo y María Eugenia Fernández de Castro-, y la mujer de su hermano Cayetano, Bárbara Mirjan, que ha brillado con un estilo muy diferente al que nos tiene acostumbrados luciendo la misma falda que la duquesa de Huéscar, y un top cropped tipo chaleco amarillo con bordados naturales en rosa, blanco y negro, creaciones de su cuñada.

No han sido las únicas en celebrar el debut de Eugenia como diseñadora, ya que además de un orgulloso Narcís Rebollo -con el que vive en una permanente luna de miel desde que se casaron en 2017-, han sido numerosas las celebrities que han querido brindar por el éxito de la duquesa de Montoro y ser las primeras en conocer de primera mano sus diseños para Antik Batik.

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Manuela Velasco, Maribel Verdú, Natalia Verbeke, Leticia Dolera, Nuria Gago, Virginia Troconis -que ha coincidido con el mismo vestido que la madre de Tana Rivera, un precioso diseño bohemio con estampado de flores multicolor sobre fondo blanco-, María G. de Jaime, o Laura Vecino entre otras se han rendido al talento de Eugenia y han lucido alguna de las prendas de su colección 'Felicità'.