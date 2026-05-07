El canciller chino se reúne con una delegación de EEUU a una semana de la visita de Trump

Pekín, 7 may (EFE).- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se reunió este jueves en Pekín con una delegación encabezada por el senador republicano estadounidense Steve Daines, en un nuevo contacto entre ambos países antes de la visita prevista a China del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana que viene.

La agencia oficial Xinhua informó escuetamente del encuentro, pero por el momento los medios estatales chinos no han desvelado el contenido de la reunión ni si en ella se abordaron asuntos concretos de la agenda bilateral, marcada por las tensiones comerciales, geopolíticas, tecnológicas y energéticas entre las dos mayores economías del mundo.

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Daines ya viajó a China en marzo de 2025, cuando se convirtió en el primer político estadounidense en reunirse con altos funcionarios chinos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca dos meses antes.

Durante aquella visita, mantuvo encuentros con el viceprimer ministro He Lifeng y con el primer ministro, Li Qiang, en los que expresó su deseo de ver "más diálogo de alto nivel" entre Washington y Pekín.

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El senador, representante del estado de Montana y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, ya había ejercido además de intermediario en contactos comerciales con funcionarios chinos durante la guerra arancelaria del primer mandato de Trump (2017-2021).

Las autoridades chinas no han confirmado la visita de Trump a Pekín, que -según la Casa Blanca- se producirá los próximos 14 y 15 de mayo. EFE

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